Naukowcy na tropie terapii leczenia otyłości. Pomoże witamina A

Ludzie i inne ssaki mają co najmniej dwa rodzaje złogów tłuszczu – białą i brązową tkankę tłuszczową. Podczas rozwoju otyłości nadmiar kalorii jest przechowywany głównie w białym tłuszczu. Natomiast brązowy tłuszcz spala energię, a tym samym wytwarza ciepło. Ponad 90% złogów tkanki tłuszczowej u ludzi jest białych, które zazwyczaj znajdują się na brzuchu, pośladkach i udach. Przekształcenie białego w brązowy tłuszcz może być nową opcją terapeutyczną w walce z przyrostem masy ciała i otyłością.

Witamina A w walce z otyłością

Niedawne badanie, przeprowadzone przez zespół badawczy pod kierownictwem Floriana Kiefera z MedUni Vienna Division of Endocrinology and Metabolism pokazuje, że niskie temperatury otoczenia zwiększają poziom witaminy A u ludzi i myszy. Pomaga to przekształcić „złą” białą tkankę tłuszczową w „dobrą” brązową tkankę tłuszczową, co stymuluje spalanie tłuszczu i wytwarzanie ciepła. Tej „przemianie tłuszczu” zwykle towarzyszy zwiększone zużycie energii i dlatego uważa się ją za obiecujące podejście do opracowywania nowych terapii otyłości. Badanie zostało opublikowane w wiodącym czasopiśmie Molecular Metabolism.

Wyniki pokazują, że witamina A odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu tkanki tłuszczowej i wpływa na globalny metabolizm energetyczny. Nie jest to jednak argument przemawiający za spożywaniem dużych ilości suplementów witaminy A, jeśli nie są przepisane, ponieważ niezwykle ważne jest, aby witamina A była transportowane do właściwych komórek we właściwym czasie.

