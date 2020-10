Genetyczne predyspozycje do nadwagi mogą chronić przed rakiem?

Naukowcy z Brunel University London odkryli, że wzrost masy ciała przyczynia się do ochrony przed rakiem piersi i prostaty. Wyniki badania przedstawiono podczas wirtualnego spotkania American Society of Human Genetics 2020.

Większość badań wpływu otyłości na ryzyko raka ma charakter obserwacyjny. Aby odróżnić przyczynowość od korelacji, naukowcy zastosowali technikę epidemiologiczną znaną jako randomizacja mendlowska. Korzystając z danych z brytyjskiego Biobanku, porównali wskaźniki zachorowań na raka u osób z genetycznymi predyspozycjami do wyższej masy ciała i osób z genetycznymi predyspozycjami do niższej masy ciała. Umożliwiło to naukowcom oszacowanie związku przyczynowego między zwiększoną masą ciała a ryzykiem raka niezależnie od wszelkich zmiennych zakłócających.

Ochronny wpływ nadwagi?

Naukowcy odkryli, że chociaż cięższe kobiety mają zwiększone ryzyko raka piersi, kobiety, które mają genetyczne predyspozycje do bycia cięższymi, rzadziej zachorują na raka piersi. Ta dysproporcja sugeruje, że zwiększona częstość występowania raka piersi u cięższych kobiet jest prawdopodobnie spowodowana dodatkowymi różnicami między tymi dwiema grupami.

Ciężsi mężczyźni mieli mniejsze prawdopodobieństwo zachorowania na raka prostaty w porównaniu z tymi, którzy byli lżejsi, zarówno pod względem obserwacyjnym, jak i stosując metody przewidywane genetycznie.

Co ciekawe, efekt ten jest znacznie silniejszy u mężczyzn narażonych w pracy na substancje rakotwórcze, co potwierdza hipotezę, że komórki tłuszczowe odgrywają rolę w przyswajaniu i bezpiecznym przechowywaniu szkodliwych substancji chemicznych.

Konieczne są dalsze analizy, ponieważ naukowcy nie chcą nakłonić ludzi do tycia.

