Lato za nami, czas na objawy boreliozy. Co powinno zaniepokoić?

Borelioza to bakteryjna choroba odkleszczowa o zróżnicowanym przebiegu. Nie zawsze jej objawy pojawiają się w krótkim czasie od ugryzienia kleszcza. Czasami choroba może ujawnić się po kilku tygodniach, miesiącach, a nawet latach. Często objawy boreliozy mylnie bierzemy za objawy innych schorzeń np. zapalenia stawów. Jak rozpoznać objawy boreliozy?

Borelioza (krętkowic kleszczowa, choroba z Lyme) – czy każdy kleszcz jest jej nosicielem?

Nie każdy kleszcz może zakazić nas boreliozą. Najczęściej nosicielami boreliozy w Polsce są kleszcze pospolite. W ich jelitach bytują bakterie z grupy Borrelia burgdorferi, które wywołują u człowieka chorobę o nazwie borelioza. Krętki Borrelia nie wnikają do organizmu ludzkiego w momencie ugryzienia kleszcza. Wraz ze śliną pajęczaka dostają się do organizmu człowieka inne, bardzo niebezpieczne patogeny, czyli wirusy, które powodują kleszczowe zapalenie mózgu. W przypadku boreliozy kluczowy jest czas, jaki upłynął od wbicia się kleszcza w skórę do momentu jego usunięcia. Ważne jest też to, w jaki sposób usuwamy kleszcza. W żadnym wypadku nie należy stosować domowych metod, które uwzględniają smarowanie kleszcza masłem, olejem, wazeliną lub spirytusem. Wówczas kleszcz zaczyna się dusić i wypluwa do naszego krwiobiegu zakażoną treść jelitową. Ryzyko zakażenia zmniejsza się, gdy w prawidłowy sposób usuniemy kleszcza do 24 godzin od momentu ukąszenia.

O tym, czy kleszcz był nosicielem chorobotwórczych bakterii lub wirusów, możemy dowiedzieć się, oddając wyjętego ze skóry pajęczaka do badania.

Po czy rozpoznać boreliozę?

Rozpoznanie boreliozy nie jest trudne, gdy w widocznym miejscu wystąpi rumień wędrujący. Wówczas postawienie diagnozy jest proste, jednak nie u każdego rumień wędrujący się pojawia. Nawet u 50% osób zakażonych rumień może nie występować lub być na tyle niespecyficzny, że nie połączymy go z ukąszeniem kleszcza, ale weźmiemy np. za objaw alergii skórnej lub ukąszenia komara. Rumień wędrujący może także pojawić się w niewidocznym miejscu np. na owłosionej skórze głowy, więc możemy łatwo go przeoczyć. Po czym poznać, że możemy cierpieć na boreliozę? Objawów tej choroby jest bardzo dużo, jednak najczęściej diagnozowana jest ona w wyniku braku innych przyczyn pojawiania się dość nieprzyjemnych dolegliwości.

Częste objawy boreliozy

Bakterie odpowiedzialne za rozwój boreliozy mogą zaatakować różne tkanki. Najczęściej choroba obejmuje tkankę nerwową, tkankę łączną oraz tkankę mięśniową. Z tego względu wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje boreliozy, czyli:

boreliozę układu nerwowego (neuroborelioza)

boreliozę serca,

boreliozę stawową.

Każdy z powyższych rodzajów boreliozy powoduje nieco inne objawy, którym mogą towarzyszyć dolegliwości wspólne np. uporczywy i nawracający ból głowy, osłabienie, pogorszenie kondycji, gorsza forma psychiczna, przewlekłe zmęczenie. Do najczęstszych i dość specyficznych objawów boreliozy należą:

wędrujące bóle mięśni i stawów,

podwyższona temperatura ciała,

objawy grypopodobne,

ból w klatce piersiowej,

kołatanie serca,

zaburzenia wzroku,

problemy z pamięcią oraz koncentracją uwagi,

objawy przypominające depresję,

nieuzasadniony niepokój.

O boreliozie może świadczyć niemal każdy objaw, który zaczyna pojawiać się po ugryzieniu kleszcza i nie ma związku z innymi chorobami. W przypadku boreliozy nasilenie objawów może być różne, dlatego, wiedząc, że mieliśmy kleszcza, powinniśmy być wyczuleni na pojawianie się dolegliwości ze strony układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego, a także mięśni, stawów i kości. Jeżeli coś nas niepokoi, a typowe badania nie wskazują na nieprawidłowości, to warto wykonać test na boreliozę.

Czytaj też:

Grypa, przeziębienie, alergie czy COVID-19? Jak rozszyfrować objawy