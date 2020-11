Gałganek Aliny: babciny i bardzo skuteczny sposób na walkę z przeziębieniem

Gałganek Aliny jest domowym sposobem w walce z nieprzyjemnymi objawami spowodowanymi przez rozwijające się przeziębienie. Sposób na jego przygotowanie przypomniał na swoim blogu Pan Tabletka, czyli Marcin Korczyk. który – choć jest farmaceutą – dzięki tworzonym przez siebie treściom chce sprawić, by jak najmniej osób musiało sięgać po leki. Dlatego właśnie jeden ze swoich wpisów poświęcił skutecznemu i domowemu sposobowi walki z infekcjami – gałgankowi Aliny.

Czym jest gałganek Aliny?

Jak sam pierwszy człon nazwy wskazuje, to, co dzięki przepisowi stworzymy, przypomina swoim wyglądem właśnie gałganek. Ale skąd w nazwie Alina? Od alliny, czyli sulfotlenku S-alkilocysteiny, ukrytego w składzie czosnku i (a także cebuli), który jest podstawowym składnikiem gałganka. Gdy czosnek zostaje pokrojony lub zmiażdżony, zawarta w nim allina przyjmuje postać allicyny. To ją można obwiniać za charakterystyczny „zapach” wydzielany przez roślinę, jednak nie warto jej długo tego wypominać, ponieważ allicyna jest naturalnym antybiotykiem, który pomaga organizmowi uporać się z drobnoustrojami. Ponadto, w czosnku znajduje się wiele innych związków: olejek eteryczny, lotne związki siarkowe, tioglikozydy (skordyniny A i B), garlicyna. Razem tworzą tak silną przeciwprzeziębieniową drużynę, że już sam ich zapach działa jak naturalny antybiotyk. I właśnie na tym zapachu opiera się skuteczność gałganka Aliny.

Gałganek Aliny: jak zrobić?

Przepis na gałganek Aliny jest bardzo łatwy i zdoła go przygotować nawet osoba dręczona katarem.

Składniki:

3-6 ząbków czosnku

2 gaziki 10x10 cm (dostaniesz je w każdej aptece) – należy użyć właśnie dzianinowej gazy, ponieważ np. chusteczki higieniczne nie są dostatecznie wytrzymałe, by utrzymać gałganek w całości, poza tym gaza jest też przewiewna;

cokolwiek, czym można związać gałganek i później powiesić go w sypialni, np. sznurek lub gumka recepturka

Sposób przygotowania:

Najpierw posiekaj lub zmiażdż czosnek. To czynność niezbędna do tego, by uwolnił on swoje prozdrowotne właściwości (i zapach). Następnie umieść go na przygotowanej wcześniej gazie. Zwiąż wszystkie jej rogi ze sobą tak, by później czosnek z niej nie wypadł. W ten właśnie sposób uformujesz gałganek. Na koniec pozostaje ci tylko związanie całości za pomocą sznurka/gumki recepturki.

Pan Tabletka doradza również, że warto skropić dodatkowo gałganek olejkiem eterycznym, aby jeszcze bardziej wzmocnić jego właściwości. Może to być np. olejek eukaliptusowy. Tak przygotowany gałganek Aliny należy umieścić w sypialni, byle nie za blisko głowy, bo jego zapach jest naprawdę intensywny. Należy też unikać kontaktu czosnku ze skórą – jak zauważa Pan Tabletka nacieranie skóry za jego pomocą nie jest bezpieczne.

Gałganek Aliny: jak stosować u dziecka?

Stosowanie gałganka Aliny w przypadku dzieci odbywa się na tej samej zasadzie, co u dorosłych. Trzeba jednak zachować szczególną ostrożność podczas umiejscawiania go w sypialni potomstwa – zachować odległość około 2-3 metrów od głowy dziecka. Gałganek Aliny powinien też znajdować się poza zasięgiem malucha, aby ten go przypadkowo nie otworzył i nie zjadł czosnku.

Gałganek Aliny: jak długo działa?

Pan Tabletka radzi, by wymieniać go codziennie, ponieważ działa on tak długo, jak wydziela zapach.

Gałganek Aliny: przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do stosowania gałganka Aliny są stany z nadreaktywnością oskrzeli. Nie powinny też po niego sięgać osoby cierpiące na duszności i mające astmę, a także te uczulone na czosnek. Należy też ostrożnie obserwować reakcję organizmu dziecka na działanie czosnku. Może się ono okazać na nie szczególnie wrażliwe.

