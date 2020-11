Jesteś otyły? Spodziewaj się choroby nerek

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli, że otyłość może zwiększać ryzyko rozwoju choroby nerek. Badanie opublikowano na łamach Journal of the American Society of Nephrology.

Wcześniejsze badania wykazały, że otyłość wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób nerek. Ale nie było jasne, czy otyłość bezpośrednio spowodowała chorobę nerek, czy też inne czynniki, takie jak więcej soli w diecie ludzi, były zaangażowane. W ramach ostatnich badań zespół przeanalizował prawie 300 000 próbek DNA z brytyjskiego Biobanku. Przeszukali ponad 1000 odmian genetycznych, o których wiadomo, że predysponują ludzi do wyższego ogólnego wskaźnika masy ciała (BMI) lub większego odkładania się tłuszczu w jamie brzusznej. Osoby z tymi odmianami genów są bardziej narażone na nadwagę lub otyłość, ponieważ dziedziczą te geny. Profesor Will Herrington z Medical Research Council Population Health Research Unit na Uniwersytecie Oksfordzkim, który współprowadził badania, wyjaśnia: „W tym badaniu odkryliśmy, że te warianty genetyczne były konsekwentnie powiązane z chorobą nerek – po 5 kg / m 2 wzrost BMI spowodował około 50% wzrost ryzyka przewlekłej choroby nerek. Zastosowanie podejścia genetycznego oznaczało, że mogliśmy być bardziej rygorystyczni niż przy podejściu konwencjonalnym i wykluczyć inne czynniki”. Zespół odkrył, że ryzyko choroby nerek nie zmieniło się w zależności od lokalizacji tłuszczu – wzrosło o tę samą ilość niezależnie od tego, czy tłuszcz był odkładany centralnie (wokół narządów), czy ogólnie na całym ciele (na przykład wokół nóg i ramion). Co jest główną przyczyną choroby nerek? Profesor Herrington kontynuuje: „W niektórych chorobach związanych z otyłością, takich jak choroby serca, tłuszcz odkładający się wokół narządów jamy brzusznej (tłuszcz brzuszny) jest gorszy niż tłuszcz, który gromadzi się wokół pośladków. Jednak nasze wyniki wyraźnie pokazują, że niezależnie od tego, gdzie się odkłada w organizmie tłuszcz zwiększa ryzyko chorób nerek”. Zespół odkrył, że w większości przypadków chorób nerek związanych z otyłością główną przyczyną były cukrzyca i ciśnienie krwi. Kiedy tłuszcz odkładał się wokół narządów centralnych, choroba nerek była spowodowana prawie wyłącznie cukrzycą. Z drugiej strony, gdy tłuszcz był generalnie odkładany w całym ciele, zarówno cukrzyca, jak i wysokie ciśnienie krwi przyczyniły się do choroby nerek. Czytaj też:

