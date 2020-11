Zastrzyk o długim działaniu pomoże kobietom uniknąć zakażenia HIV

Niniejsza wiadomość jest prawdziwym dobrodziejstwem w zakresie działań zapobiegających AIDS, zwłaszcza w Afryce, gdzie przeprowadzono badanie i gdzie kobiety mają niewiele sposobów ochrony przed infekcją. Dotychczasowe wyniki sugerują, że lek kabotegrawir był o 89 proc. skuteczniejszy w zapobieganiu zakażeniu HIV niż tabletki typu PrEP, chociaż oba środki zmniejszają to ryzyko.

Wyniki idą w parze z innymi, ogłoszonymi na początku tego roku, które uzyskano z podobnego badania przeprowadzonego wśród homoseksualistów, w którym testowano zastrzyki w porównaniu z codziennie przyjmowanymi tabletkami.

Znaczący postęp w walce z HIV

– To znaczący postęp – powiedział dr Anthony Fauci, główny lekarz chorób zakaźnych w NIH. – Nie sądzę, abyśmy mogli przecenić znaczenie tego badania. Lek to obietnica pomocy w zapobieganiu HIV udzielona młodym kobietom, tym, które najbardziej tego potrzebują.

Według kierownik badań, Sinead Delany-Moretlwe z University of the Witwatersrand w Johannesburgu w Południowej Afryce, młode kobiety mogą być dwukrotnie bardziej narażone na zakażenie HIV niż mężczyźni.

– Potrzebują dyskretnych opcji bez konieczności negocjowania z partnerami, by użyć takich środków, jak prezerwatywy – powiedziała Deborah Waterhouse.

Jak przebiegało badanie?

W badaniu wzięło udział ponad 3200 uczestniczek z siedmiu krajów afrykańskich, które zostały losowo przydzielone do grupy przyjmującej szczepienia co dwa miesiące lub do grupy, która codziennie zażywała tabletki PrEP. Niezależni obserwatorzy zalecili przerwanie badania po tym, jak stwierdzili, że tylko 0,21% kobiet otrzymujących szczepionki zaraziło się HIV w porównaniu z 1,79% kobiet przyjmujących tabletki.

Przy codziennie przyjmowanych tabletkach uczestniczki odnotowały więcej skutków ubocznych, głównie nudności.

Producenci kabotegrawiru będą teraz potrzebować zgody organów regulacyjnych na sprzedaż środka w celu prewencji HIV.

