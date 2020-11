Postawili jej błędną diagnozę choroby psychicznej. Dziś święci triumfy jako modelka

24-latka przeżyła na studiach dwa epizody maniakalne, których przyczyny nie były znane. Z tego powodu spędziła trzy miesiące na oddziale psychiatrycznym. Podczas jednego z ataków uszkodziła sobie nogę, dlatego teraz musi używać laski lub kuli do chodzenia. Po czasie okazała się, że Lucy nie miała zaburzenia psychiatrycznego – zamiast tego cierpiała na rzadką chorobę zwaną zapaleniem mózgu. „Były dni, w których po prostu życzyłem sobie śmierci i płakałem każdego dnia” – wspomina.

Błędna diagnoza lekarzy

„Cały czas utrzymywali, że mam załamanie psychiczne” – powiedziała. Przez trzy miesiące pobytu w szpitalu jej zachowanie pogarszało się, a stan był nierozpoznawalny. „Powoli, stopniowo części mojego ciała zaczęły się wyłączać. Każdego dni mówiłam coraz mniej. W końcu wpadłem w katatonię – więc po prostu nie mogłam się ruszyć”.

Lekarze zdecydowali się wypróbować terapię elektrowstrząsami. Lucy przyznaje, że to było jak cud, który „zresetował jej mózg”. Ostatecznie zdiagnozowano u niej zapalenie mózgu. Powoli, z biegiem czasu, dzięki opiece i wsparciu rodziny, Lucy doszła do siebie, a nawet ukończyła uniwersytet. Lucy zaczęła także dzielić się swoją historią na blogu i poznała dziesiątki innych osób w podobnych do niej sytuacjach.

Lucy May Dawson

Kariera w modelingu

Lucy zgłosiła się do Zebedee – agencji modelingu pracującej z osobami niepełnosprawnymi. Obecnie jest pełnoetatową modelką dla wielu marek. Dziś jej marzenie to zwiększenie reprezentacji osób niepełnosprawnych w branży. Lucy rozpoczęła również własną kampanię w mediach społecznościowych, pokazując seksowne osoby niepełnosprawne.

„Odwiedź profile ulubionych marek na Instagramie, przewiń w dół i zobacz, czy na ich stronie widzisz osobę niepełnosprawną. Odpowiedź częściej niż nie brzmi: nie” – grzmi Lucy.

James Taylor z organizacji charytatywnej zajmującej się równością osób niepełnosprawnych Scope przyznał, że przemysł modowy często pomija osoby niepełnosprawne. Nie są postrzegane jako osoby reprezentatywne, a ich talent i potencjał giną. W mediach jest zaś ogromna odpowiedzialność i siła wpływania na opinię publiczną. „Chcemy, aby więcej osób niepełnosprawnych było reprezentowanych w modelingu i we wszystkich mediach” – dodał.

