Nieznana choroba w Indiach zainfekowała setki ludzi. Przyczyną może być woda

Nowa choroba została po raz pierwszy wykryta w sobotę 5 grudnia w mieście Eluru w południowych Indiach. Do tej pory dotknęła 510 osób, z czego 430 wyszło już ze szpitala. Według raportu United Press International (UPI) nastąpił jeden zgon.

Jak objawia się tajemnicza choroba?

Indyjskie media podały, że objawy nowej choroby obejmują ataki epilepsji trwające od 3 do 5 minut, kilkuminutową utratę pamięci, niepokój, wymioty, ból głowy i ból pleców. „Ludzie, którzy zachorowali, nagle zaczynali wymiotować i piekły ich oczy” – dodał pracownik rządowego szpitala w Eluru. Choroba mocna dotknęła dzieci. Niektóre z nich zemdlały lub doznały napadów drgawek.

Czy nowa choroba jest groźnym wirusem?

Chociaż przyczyna choroby nie została jeszcze zidentyfikowana, sytuacja zdążyła już wywołać powszechny niepokój. Niektórzy spekulują, że mógł pojawić się kolejny śmiertelny wirus. Jednak eksperci twierdzą, że na chwilę obecną taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. O zachowanie spokoju zaapelowały już indyjskie władze, w tym minister zdrowia stanu Andhra Pradesh, A. Krishna Srinivas.

Przyczyny środowiskowe choroby

Okazuje się, że chorobie mogą być winne pestycydy i chemikalia wykryte w miejscowej wodzie, które były użyte w ramach środków zapobiegawczych przeciwko COVID-19. We wstępnym raporcie All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) w Delhi stwierdzono ślady metali ciężkich, takich jak ołów i nikiel, w co najmniej 10 próbkach krwi pobranych od pacjentów z dotkniętych chorobą obszarów.

Chociaż skażona woda jest jedną z potencjalnych przyczyn, zachorowali również ludzie niekorzystający z miejskich wodociągów. „Ważne, aby przyjrzeć się wielu toksykologicznym czynnikom oraz zachować otwarty umysł, próbując wyodrębnić przyczynę tej tajemniczej epidemii” – powiedział dr Robert Glatter, lekarz medycyny ratunkowej. Eksperci chcą zbadać jeszcze warzywa pod kątem zawartości pestycydów i metali ciężkich. Ich spożycie również może prowadzić do wymiotów, drgawek i zatrucia organizmu.

