Jednoczesne sprzątanie i detergentami, i octem to błąd groźny dla zdrowia

W sierpniu 2020 roku zrobiło się głośno o przypadku mieszkanki Łodzi, która sprzątała łazienkę, używając do tego jednocześnie octu i detergentu. Skończyło się na przymusowej wizycie w szpitalu, na oddziale toksykologii, ponieważ kobieta nieświadomie doprowadziła do zatrucia dróg oddechowych.

Nigdy nie wiadomo, jakie reakcje chemiczne zachodzą przy takim połączeniu

O tym, jak niebezpieczne są tego rodzaju połączenia, wspomniała w jednym ze swoich postów na Instagramie Mama Chemik, czyli Sylwia Panek. Ekspertka dodała, że mieszanka ocet + płyn do czyszczenia toalet jest trująca, dlatego nigdy nie należy tych składników ze sobą łączyć. Ponadto, nie można ich też używać jeden po drugim, zwłaszcza gdy toaleta jest zapchana. Nie wolno też dodawać nic, co mogłoby ich działanie jeszcze dodatkowo wzmocnić. Nie znając składów poszczególnych produktów, nie wiedząc, jakie reakcje między nimi zachodzą, można sobie zrobić krzywdę.

Kobieta, o której wspomniano wyżej do popularnego środka do czyszczenia toalet dodała ocet, co spowodowało wytworzenie chloru w takim stężeniu, że doszło do zatrucia. Szczególnie groźne są środki wybielające, a z konkretnych składników – podchloran sodu, który zawinił właśnie w opisywanym przypadku. Z kolei połączenie płynu do dezynfekowania toalet nie z detergentem, a ze spirytusem może spowodować nie tylko zatrucia, ale i oparzenia.

Osoba, która znajduje się pod wpływem takiej toksycznej mieszanki czuje osłabienie, ma wrażenie, że zaraz zemdleje (i tak się też w niektórych przypadkach dzieje), mogą się również u niej pojawić mdłości i wymioty.

