Ten prosty test może pomóc w ocenie zdrowia serca. Wykonaj go jeszcze dziś

Chcesz sprawdzić swoje zdrowie? Jednym ze sposobów może być… wchodzenie po schodach. Jeśli jesteś w stanie pokonać 4 piętra w maksymalnie minutę, twoje serce jest w świetnej kondycji. Jeśli natomiast trwa to ok. 1,5 minuty lub dłużej, twoje serce jest w optymalnym stanie, ale warto to sprawdzić u lekarza. Test przeprowadzono na 165 pacjentach i zauważono taką właśnie zależność. Ci, którym udało się pokonać schody w 40-45 sekund są dużo mniej podatni na wystąpienie chorób serca i naczyń krwionośnych.

Prosty test na ocenę zdrowia serca

„Test schodów to łatwy sposób na sprawdzenie stanu zdrowia serca. Jeśli wejście na cztery kondygnacje schodów zajmuje więcej niż półtorej minuty, stan zdrowia nie jest optymalny i warto skonsultować się z lekarzem” – powiedział dr Jesús Peteiro z Cardiologist University Hospital A Coruña w Hiszpanii.

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w celu zbadania związku między codzienną aktywnością – np. wchodzeniem po schodach – a wynikami uzyskanymi podczas testów wysiłkowych w laboratorium. „Pomysł polegał na znalezieniu prostej i niedrogiej metody oceny zdrowia serca” – powiedział dr Peteiro. „Może to pomóc lekarzom w selekcji pacjentów do bardziej szczegółowych badań”.

