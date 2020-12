Naukowcy: Wapowanie uszkadza serce

W przedklinicznym badaniu, przeprowadzonym przez naukowców z University of South Florida Health (USF Health), okazało się, że różnorodne, aromatyzowane olejki, które zachęcają miliony młodych ludzi do sięgania po waporyzację, mogą szkodzić sercu. „Jak dotąd nie było jasnego zrozumienia, co się dzieje, gdy odparowane cząsteczki aromatyzujące w aromatyzowanych produktach do waporyzacji po ich wdychaniu dostają się do krwiobiegu i docierają do serca” – powiedział główny autor badania, dr Sami Noujaim, profesor nadzwyczajny farmakologii molekularnej i fizjologii na USF Health Morsani College of Medicine.

Wapowanie a zdrowie serca

Waping polega na wdychaniu aerozolu powstałego w wyniku podgrzania liquidu, zawierającego nikotynę, rozpuszczalniki, takie jak glikol propylenowy i gliceryna roślinna oraz aromaty. Producenci zachwalają e-papierosy jako narzędzie pomagające rzucić palenie, ale dowody na ich skuteczność w rzucaniu palenia są ograniczone i nie są one zatwierdzone przez FDA do tego zastosowania. E-papierosy zawierają tę samą, silnie uzależniającą nikotynę, co wyroby tytoniowe, jednak wielu nastolatków i młodych dorosłych uważa, że są one bezpieczne.

Na komórkach mięśnia sercowego myszy (komórki HL-1) naukowcy przetestowali toksyczność trzech różnych, popularnych smaków e-liquidu: owocowy, cynamonowy i krem waniliowy. Wszystkie trzy były toksyczne dla komórek HL-1 wystawionych na działanie e-pary przepuszczanej do szalki laboratoryjnej, na której hodowano komórki. „Ten eksperyment pokazał nam, że aromatyzujące chemikalia dodawane do urządzeń do waporyzacji mogą zwiększyć szkodliwość ponad to, co może zrobić sama nikotyna” – powiedział dr Noujaim.

Wapowanie modne wśród młodych ludzi

Nie wiadomo, czy odkrycia myszy przełożą się na ludzi. Dr Noujaim podkreśla, że potrzebne są dalsze badania przedkliniczne i na ludziach, aby dokładniej określić profil bezpieczeństwa aromatyzowanych olejków i ich długoterminowe skutki zdrowotne.

Według Centers for Disease Control and Prevention w 2020 roku 3,6 miliona amerykańskich młodych ludzi nadal używało e-papierosów, a wśród obecnych użytkowników ponad ośmiu na dziesięciu zgłosiło używanie odmian aromatyzowanych.

