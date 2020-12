Te trzy choroby łączą się ze sobą, czyniąc spustoszenie w organizmie

Jeśli cierpisz na któreś z tych schorzeń: nadciśnienie, cukrzycę typu 2 lub przewlekłą chorobę nerek, jest duże prawdopodobieństwo, że nie występuje ono samodzielnie. Jak mówią eksperci wysoki poziom cukru uszkadza naczynia krwionośne, co zazwyczaj prowadzi do nadciśnienia. Z kolei wysokie ciśnienie krwi obciąża nerki. Błędne koło się zamyka, gdy nerkom ciężko jest filtrować produkty przemiany materii.

Jak powiedział w komunikacie prasowym prof. Vivek Bhalla ze Stanford University School of Medicine w Kalifornii, „Cukrzyca może wpływać na małe naczynia krwionośne, co to może skutkować nadciśnieniem. To z kolei może również skutkować chorobami nerek”.

Dieta dla cukrzyków

Dużą rolę w leczeniu tych trzech schorzeń odgrywa właściwa dieta. Dieta dla cukrzyka powinna zawierać dużo owoców i warzyw, chude mięso i zdrowe tłuszcze, np. jajka i tłuste ryby. Należy również ograniczyć sól, cukier i rafinowane węglowodany w postaci słodyczy i napojów gazowanych. Dla lepszego zdrowia nerek zaleca się przyjmowanie białka, potasu i fosforu.

Dlatego jeśli cierpisz na nadciśnienie, cukrzycę typu 2 lub chorobę nerek, spróbuj poszukać pomocy dietetyka. Pomoże ci on ułożyć zdrowy plan żywienia możliwie bez większego obciążenia portfela, a także wskaże proste przepisy na zdrowe dania.

Leki na cukrzycę i ich zastosowanie

Nie zapominaj o regularnych badaniach i przyjmowaniu leków zaleconych przez swojego lekarza rodzinnego. Cukrzycy najczęściej otrzymują receptę na inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 (SGLT2), które zapobiegają ponownemu wchłanianiu cukru we krwi przez nerki. Także leki z grupy GLP-1 imitujące insulinę pomagają regulować poziom glukozy we krwi. Kombinacja tych leków pozwala również obniżać ryzyko chorób układu krążenia i przewlekłej choroby nerek u osób z cukrzycą typu 2, zgodnie z treścią oświadczenia naukowego, które ukazało się w czasopiśmie medycznym Circulation.

