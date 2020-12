Brak snu może być przyczyną wielu chorób. Oto 6 z nich

Sen również pozwala przywrócić równowagę hormonalną i wspiera układ odpornościowy, a także pamięć. Dlatego zakłócony, niespokojny czy krótki sen może sprawić, że nie tylko będziesz ciągle zmęczony. Za chwilę dowiesz się, jakim chorobom sprzyja permanentny brak snu.

Choroba Alzheimera

Sen jest niezbędny, by mózg mógł pozbyć się zniszczonych komórek, a także naprawić zużyte lub uszkodzone struktury. Jeśli nie zostanie to zrobione prawidłowo, może wystąpić pogorszenie funkcji poznawczych, demencja i inne choroby mózgu.

W 2013 r. naukowcy z Johns Hopkins University odkryli, że pomijanie snu jest jedną z możliwych przyczyn choroby Alzheimera. W badaniu wzięło udział 70 osób dorosłych w wieku od 53 do 91 lat. U uczestników, którzy często mieli zakłócenia snu, stwierdzono większe ilości złogów beta-amyloidu w mózgach. Ponieważ związek ten jest markerem choroby Alzheimera, naukowcy postawili hipotezę, że zakłócony sen uniemożliwiał mózgowi usuwanie „odpadów” beta-amyloidu, co prowadziło do częstszego występowania chorób mózgu.

Otyłość i cukrzyca

Naukowcy z Uniwersytetu Chicago udowodnili, że niskiej jakości sen jest powiązany z otyłością, a finalnie też z cukrzycą. Odkryli, że zbyt mała ilość snu prowadzi do gromadzenia się kwasów tłuszczowych, co wpływa zarówno na metabolizm, jak i wrażliwość na insulinę. Analiza wzorców snu 19 mężczyzn w ciągu 3 nocy pokazała, że mężczyźni, którzy spali tylko przez 4 godziny, mieli poziom kwasów tłuszczowych we krwi o 15 do 30 procent wyższy niż uczestnicy, którzy spali 8,5 godziny na dobę. Osoby śpiące krótko również wykazywały oznaki stanu przedcukrzycowego i otyłości w przeciwieństwie do długo śpiących kolegów.

Choroby układu krążenia

Na wystąpienie chorób układu krążenia duży wpływ ma dieta i styl życia, ale także sen.

W badaniu, w którym obserwowano 657 rosyjskich mężczyzn w wieku 24-64 lata przez łącznie 14 lat, wykazano, że dwie trzecie osób, które doświadczyły zawału serca, również cierpiało na zaburzenia snu.

Stwierdzono również, że osoby, które mają zaburzenia snu, mają o 2,6 raza większe ryzyko zawału mięśnia sercowego, ataku serca spowodowanego obumieraniem mięśnia sercowego.

Samobójstwa

Niskiej jakości sen powoduje poważne problemy ze zdrowiem psychicznym. Badanie z 2014 roku wykazało związek między występowaniem samobójstw u dorosłych a słabej jakości snem, niezależnie od wcześniejszych epizodów depresji.

W 10-letnim badaniu Stanford University of Medicine przebadano 420 młodych i dorosłych w średnim wieku. Niestety 20 uczestników, którzy cierpieli na zaburzenia snu, popełniło samobójstwo.

Przewlekły brak snu wiązał się również z 1,4-krotnie wyższym ryzykiem popełnienia samobójstwa. Naukowcy porównali swoje wyniki z innymi badaniami, w których stwierdzono, że słabej jakości sen również zwiększa częstość występowania problemów zdrowotnych związanych z wiekiem, zwłaszcza u mężczyzn w wieku 85 lat i starszych.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest chorobą zapalną jelit objawiającą się wrzodami wzdłuż przewodu pokarmowego. Badania wykazały, że zapalenie jelita grubego, wraz z chorobą Leśniowskiego-Crohna, jest silnie skorelowane z brakiem snu.

W 2014 roku naukowcy z Massachusetts General opublikowali badanie, w którym badano kobiety uczestniczące w Nurses 'Health Study (NHS) I od 1976 r. i NHS II od 1989 r. i stwierdzili, że kobiety, które spały maksymalnie 6 godzin w ciągu doby (pomimo innych czynników ryzyka, takich jak wiek, waga, palenie i picie) częściej cierpiały na jedną z tych chorób.

Co dziwne, ponad 9-godzinny sen również podwyższa u kobiet to ryzyko, co oznacza, że odpowiednia ilość snu każdej nocy jest kluczem do kontrolowania stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym.

Rak prostaty

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Cancer Epidemology, Biomarkers and Prevention, naukowcy odkryli, że sen może faktycznie chronić prostatę.

Przez 3 do 7 lat w badaniu obserwowano 2425 Islandczyków w wieku od 67 do 96 lat i badano ich wzorce snu. Mężczyźni, którzy mieli problemy ze snem, byli o 60 proc. bardziej narażeni na raka prostaty, podczas gdy mężczyźni, którzy mieli problemy z zasypianiem, byli prawie o 120 proc. bardziej narażeni na tę chorobę. Ponadto ci mężczyźni doświadczali bardziej agresywnej postaci choroby.

Islandzcy naukowcy doszli do wniosku, że melatonina, hormon snu, wpływa na raka prostaty. W innych badaniach dowiedziono, że wyższy poziom melatoniny faktycznie hamował wzrost guza.

