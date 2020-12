Przeziębienie a zapalenie zatok. Jak je odróżnić?

Czym różni się przeziębienie od zapalenia zatok, jak prawidłowo je rozpoznać? Na to pytanie odpowiedział lekarz Michał Domaszewski. – Różnią się w szczegółach. Przy zapaleniu zatok będą bolały nas zatoki, natomiast przy przeziębieniu będzie boleć gardło i mięśnie – wyjaśnił. Jak je leczyć? – Leczenie przeziębienia to jak walka z wiatrakami. Pomóc nam mogą leki obkurczające czy przeciwgorączkowe. Przydatnym narzędziem do leczenia zapalenia zatok może być ich płukanie – powiedział. Obejrzyj materiał wideo:

Zapalenie zatok – przyczyny

Zdrowe zatoki są wypełnione powietrzem. Kiedy dojdzie do zapalenia tkanek wyścielających zatoki, występuje intensywny ból. Dodatkowo pojawia się obrzęk, który sprzyja zaleganiu gęstej wydzieliny w zatokach i utrudnia jej skuteczne i szybkie wydalenie. Gromadząca się wydzielina może szybko stać się siedliskiem namnażających się bakterii.

Zapalenie zatok może mieć podłoże alergiczne, grzybicze, wirusowe i bakteryjne, a leczenie jest uzależnione od przyczyny. Zapaleniu zatok sprzyja ekspozycja na czynniki drażniące (np. dym idetergenty), nieleczona alergia, a nawet skrzywienie przegrody nosowej. Zapalenie zatok może być także spowodowane chorobami korzeni zębów. Ostre zapalenie zatok najczęściej jest spowodowane przez przeziębienie, które jest infekcją wirusową. W niektórych przypadkach rozwija się infekcja bakteryjna.

Niezależnie od przyczyny może być trudne odróżnienie zapalenia zatok od innych stanów, takich jak grypa, przeziębienie lub alergia.

Objawy zapalenia zatok

Jeśli czujesz bolesny ucisk wokół nosa, jest to prawdopodobnie oznaka zapalenia zatok. To ciśnienie jest wynikiem płynu uwięzionego w jamach zatoki. W stanie zdrowia zatoki powinny być wypełnione tylko powietrzem. Uwięziony płyn może prowadzić do intensywnego ucisku i bólu. Co więcej, ból może promieniować także na policzki czy zęby, a nawet powodować ból oczu. Nasila się w trakcie aktywności, a przede wszystkim w trakcie pochylania się. Chory może też uskarżać się na ogólny ból głowy. Bóle głowy są wynikiem wypełnionych kanałów zatok, które są przeciążone i powodują ucisk wszystkich zatok – w tym w górnej części głowy.



Uwagę powinien też zwrócić nieustannie zatkany nos. Ulgi nie przynosi wówczas nawet wydmuchanie nosa. Wydzielina z nosa może stać się żółta lub zielona. Wydzielina może także spływać po tylnej ścianie gardła, powodując kaszel i odkrztuszanie.



Warto wiedzieć, że infekcje zatok mogą spowodować utratę zmysłu węchu.



W przebiegu zapalenia zatok często występuje również gorączka.



Większość osób z ostrym zapaleniem zatok nie potrzebuje wizyty u lekarza. Należy jednak udać się na konsultację, jeśli:

występuje uporczywa gorączka,



objawy nie mijają w ciągu kilku dni, a wręcz pogarszają się,



zapalenie zatok regularnie i często powraca.



Większość przypadków ostrego zapalenia zatok, spowodowanych infekcją wirusową, rozwiązuje się samodzielnie. Dowiedz się, kiedy odwiedzić laryngologa.

