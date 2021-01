Trzy nerki, alergia na powietrze... najdziwniejsze przypadki medyczne w 2020 roku

Lubisz ciekawostki ze świata medycyny? Poznaj najdziwniejsze przypadki, które opisali lekarze w 2020 roku. Te historie zadziwią niejedną osobę!

Zielony mocz

62-letni mężczyzna z Chicago trafił do szpitala po tym, jak stwierdzono u niego wysoki poziom dwutlenku węgla we krwi. Pacjentowi podano lek o nazwie propofol. Pięć dni później jego mocz zmienił kolor na zielony. Chociaż wystąpienie zielonego moczu może mieć różne podłoża, w tym przypadku ewidentnie „zawinił” lek. Propofol jest szeroko stosowany w znieczuleniu ogólnym i w rzadkich przypadkach może zmienić kolor moczu. Na szczęście nie jest to niebezpieczne i ustępuje po odstawieniu leku.

Przekłute serce

17-latek trafił na izbę przyjęć po tym, jak doświadczył ostrego bólu w klatce piersiowej, który promieniował do pleców. Tomografia komputerowa jego klatki piersiowej wykazała, że w jego sercu była szpilka do szycia o długości 3,5 centymetra, której połknięcia nie był świadomy. Lekarze usunęli szpilkę podczas operacji na otwartym sercu – bez powikłań po zabiegu.

Alergia na zimne powietrze

34-letni mężczyzna prawie umarł po tym, jak wyszedł z gorącego prysznica do zimnej łazienki. Doświadczył zagrażającej życiu reakcji alergicznej – anafilaksji. Ciężko mu było oddychać, a jego skórę pokryły pokrzywki. Anafilaksja może spowodować gwałtowny spadek ciśnienia krwi i zwężenie dróg oddechowych, utrudniając oddychanie. Mężczyźnie udzielono pomocy medycznej podając leki przeciwhistaminowe i sterydy, w wyniku czego jego stan się unormował.

Śmiertelna lukrecja

54-letni mężczyzna z Massachusetts zmarł po zjedzeniu zbyt dużej ilości czarnej lukrecji. Jego rodzina przyznała, że od dawna stosował złą dietę i jadł dużo słodyczy – w tym całe opakowania czarnej lukrecji. Według Food and Drug Administration (FDA) czarna lukrecja często zawiera związek zwany glycyrrhizin, który obniża poziom potasu w organizmie. Spożywanie zbyt dużej ilości lukrecji może być niebezpieczne dla zdrowia. Pomimo leczenia na oddziale intensywnej terapii, mężczyzna zmarł 32 godziny po przybyciu do szpitala.

Trzy nerki

Trzy nerki wykryto u 38-letniego mężczyzny z Brazylii. Jedna z nich była normalna (po lewej stornie), a dwie zrośnięte w pobliżu miednicy. Uważa się, że stan ten pojawia się podczas rozwoju embrionalnego, kiedy struktura tworząca pojedynczą nerkę dzieli się na dwie. Mężczyzna doświadczał też silnego bólu pleców, ponieważ w wyniku nietypowej budowy anatomicznej wypadł mu dysk. Nie potrzebował on żadnej pomocy medycznej ze względu na swoją dodatkową nerkę, jednak podano mu środki na ból pleców.

