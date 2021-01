8 potencjalnych powodów dzwonienia w uszach

Dzwonienie w uszach nie jest zjawiskiem zagrażającym życiu – ale może mieć na nie szkodliwy wpływ. Irytuje, nie pozwala się skoncentrować i jest realnie odczuwalnym problemem. Warto więc znaleźć przyczynę szumu usznego i ją wyeliminować.

Przyczyny dzwonienia w uszach:

1. Długie narażenie na głośne dźwięki

Narażenie na mocne dźwięki przez dłuższy czas może powodować dzwonienie w uszach. Jeśli to tylko jednorazowy przypadek, twój słuch prawdopodobnie szybko wróci do normy. Jeśli narażanie uszu na hałas to nawyk, dzwonienie może stać się trwałe.

2. Urazy głowy lub szyi

Nawet niewielki uraz głowy lub szyi może powodować szum w uszach. Dzieje się tak, ponieważ głowa i szyja łączą się z uszami i słuchem. Urazy głowy lub szyi, które mogą powodować szum w uszach, to np. wypadek lub uderzenie w głowę.

3. Zmiany ciśnienia krwi

Wszystko, co powoduje zmianę ciśnienia krwi, może powodować szum i dzwonienie w uszach. Naczynia krwionośne w pobliżu ucha nie są zbytnio rozciągliwe, więc nieprawidłowy przepływ krwi może faktycznie powodować irytujące dźwięki. Dobrą praktyką może być pomiar ciśnienia krwi, jeśli regularnie cierpisz na dzwonienie w uszach.

4. Problemy ze szczękami

Jeśli twoja szczęka została uszkodzona, może to spowodować dzwonienie w uszach. Inną popularną przyczyną są problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym. Ten staw znajduje się w miejscu, w którym szczęka styka się z czaszką. Również ucho środkowe ma niektóre z tych samych nerwów i więzadeł, co czyni je bezpośrednim połączeniem. Jeśli podczas mówienia i jedzenia odczuwasz ból lub trzaskanie w tym obszarze, może to wskazywać na problem. To, czy ta zmiana lub uraz jest trwały, często wskazuje, jak długo potrwa dzwonienie.

5. Infekcje zatok i uszu

Skłonność do infekcji zatok może wskazywać na częstsze dzwonienie w uszach. Może się to również zdarzyć, jeśli byłeś przeziębiony, ponieważ wtedy też jest ciśnienie w twoich zatokach. Zwykle dzwonienie ustępuje dość szybko wraz z procesem zdrowienia zatok.

6. Syndrom Ménière'a

Ponieważ każda zmiana w kościach ucha wewnętrznego może powodować dzwonienie w uszach, jedną z tych zmian jest syndrom Meniere'a. Jest to rzadka choroba ucha wewnętrznego. Zespół ten prowadzi do epizodów zawrotów głowy, utraty słuchu i dzwonienia w uszach.

7. Cukier i sól w diecie

Spożywanie zbyt dużej ilości cukru może powodować dzwonienie w uszach. Badania wykazały, że aż 92% osób z szumami usznymi miało zbyt dużo cukru w diecie. Kolejnym elementem diety, który może powodować szumy uszne jest sól. Jeśli spożywasz zbyt dużo soli, twoje ciśnienie krwi gwałtownie wzrasta, powodując dzwonienie w uszach. Ogranicz sól, kiedy tylko możesz, i unikaj słodyczy.

8. Spożycie kofeiny

Jeśli często pijesz kawę, herbatę lub napoje energetyzujące lub gazowane, ciśnienie krwi może znacznie wzrosnąć. Jak wyjaśniono wcześniej, zmiany ciśnienia krwi mogą powodować dzwonienie w uszach. Dlatego zbyt dużo kofeiny naraża cię na tę nieprzyjemną dolegliwość.

