Naukowcy poznali czynnik odpowiedzialny za epidemię HIV w Chinach

Ofiar wirusa jest wiele: najczęściej są to osoby zażywające dożylnie narkotyki, osoby świadczące usługi seksualne i mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami (MSM). Przez kolejne dziesięciolecia, odkąd HIV opanował Chiny, między innymi te grupy były na czele jeśli chodzi o rządową walkę z epidemią.

HIV w Chinach: nieoptymistyczne statystyki

W niedawnej przeszłości częstość występowania HIV była wysoka wśród populacji MSM, zwłaszcza studentów. Według danych CDC w Chinach dotyczących nowo zgłoszonych przypadków HIV/AIDS odnotowano 35-procentowy roczny wzrost przypadków wśród studentów MSM w latach 2011–2015. W latach 2005–2007 częstość występowania HIV w tej populacji wynosiła 3 proc.. Liczba ta wzrosła do 6 proc. w latach 2008-2010.

Dr Jing Zhan z NHC Key Laboratory of AIDS Immunology w China Medical University i główny naukowiec zajmujący się niedawnymi badaniami nad zachorowalnością na HIV wśród młodych ludzi z populacji MSM w Chinach, mówi:

– Ta rosnąca częstość występowania HIV może być spowodowana zwiększeniem liczby testów na HIV w Chinach. Ale może być też tak, że liczba nowych przypadków naprawdę rośnie.

Celem uzasadnienia badania, mówi, że:

– Aby wyjaśnić, dlaczego ten wzrost ma miejsce i jakie są jego proporcje, potrzebujemy danych na temat „częstości”. Częstość występowania jest jednym z najważniejszych wskaźników trendu epidemii i jest kluczem do zrozumienia wpływu środków zapobiegawczych. Ponieważ w przeciwieństwie do „chorobowości”, która obejmuje zarówno niedawne, jak i ustalone przypadki, „zachorowalność” (zapadalność) głównie obejmuje tylko niedawne przypadki. Brakuje danych o zapadalności wśród populacji studentów MSM.

Przebieg badania

W swoim badaniu, które zostało opublikowane w Chinese Medical Journal, dr Zhang i jej współpracownicy przeprowadzili wieloośrodkowe badanie, w którym mierzono nie tylko częstość występowania, ale także wskaźnik przenoszonej oporności na leki (TDR) wśród studentów MSM w siedmiu miastach w Chinach w 2012 i 2013 r. TDR negatywnie wpływa na rokowanie osób zakażonych HIV podczas terapii przeciwretrowirusowej, która jest głównym środkiem, jaki Chiny podjęły w celu zwalczania epidemii na przestrzeni lat.

– Dla epidemiologa i pracownika służby zdrowia, konkretne dane na temat trendów dotyczących niedawnych zachorowań i TDR są cennym dowodem na zrozumienie podłoża epidemii i ocenę wyników dotychczas stosowanych środków zapobiegawczych – mówi dr Zhang.

W badaniu wzięło udział łącznie 4496 kandydatów: 565 studentów MSM, 1094 młodych ludzi w wieku poniżej 25 lat spoza braci studenckiej i 2837 innych niż młodzież MSM w wieku ≥ 25 lat z Shenyang, Nanjing, Szanghaj, Ji ' nan, Changsha, Zhengzhou i Kunming. Próbki krwi tych uczestników zostały przebadane na obecność przeciwciał HIV w celu potwierdzenia niedawnego zakażenia HIV (mniej niż 168 dni przed badaniem). W przypadku szczepów HIV z sekwencjami związanymi z opornością rejestrowano TDR.

Naukowcy potwierdzili 436 zakażeń HIV wśród uczestników, z których 186 to niedawne zakażenia. Wśród studentów MSM odsetek niedawnych zakażeń wirusem HIV wyniósł 70,3 proc., wśród młodzieży MSM niebędącej studentami - 50,8 proc., a wśród MSM niebędących młodymi osobami - 35,1 proc. Wskaźniki rozpowszechnienia TDR wynosiły odpowiednio ~ 7 proc., 2 proc. i ~ 5 proc. w tych grupach. Innymi słowy w niedawnej przeszłości zarażonych zostało więcej studentów MSM niż osób z innych grup, a ci zakażeni byli bardziej odporni na terapię antyretrowirusową.

Wcześniejszy wiek inicjacji seksualnej

Opierając się na wcześniejszych badaniach dotyczących zmian w zachowaniu młodych MSM, dr Zhang wyjaśnia:

– Średni wiek pierwszego stosunku analnego u tych mężczyzn w Chinach znacznie spadł: z 33 roku życia wśród osób urodzonych w latach 1940-1959 do 18 roku życia wśród osób urodzonych w latach 1990-1996. Może to wskazywać na lukę w obecnej edukacji w zakresie zdrowia seksualnego w Chinach. Chiny podjęły wiele działań w celu złagodzenia epidemii HIV wśród studentów uczelni wyższych, w tym kompleksową edukację na temat zdrowia seksualnego i bardziej przystępne testy na obecność wirusa HIV. Biorąc pod uwagę nasze odkrycia i zmieniające się trendy, edukacja ta powinna być prowadzona jak najwcześniej w trakcie studiów, a najlepiej w szkole średniej, gdy tylko młodzież zaczyna uprawiać seks.

Co więcej, podkreślając znaczenie badań swojego zespołu, dr Zhang mówi:

– To badanie ujawnia wysoki odsetek niedawnych zakażeń wirusem HIV wśród studentów MSM w latach 2012-2013. Oczekuje się, że ułatwi to zrozumienie szerzącej się epidemii HIV wśród studentów MSM w Chinach. Badanie dotyczy również znaczenia regularności testów na obecność HIV wśród studentów i młodych MSM, podkreśla znaczenie wczesnych diagnoz. Ponadto uwydatnia potrzebę wykonywania testów TDR w tej populacji, by wcześniej zacząć terapię celem lepszych wyników.

