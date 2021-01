Czym jest zespół Tourette'a? Zobacz to wzruszające wideo!

Skojarzenie zespołu Tourette'a z tikami jest jak najbardziej słuszne. Tiki to mimowolne, powtarzające się ruchy lub/i wokalizacje (dźwięki), które stanowią jeden z charakterystycznych objawów choroby. Tourette Association of America, założona w 1972 roku organizacja non-profit, zajmująca się poszerzaniem świadomości społecznej na temat zespołu Tourette'a oraz udzielaniem wsparcia osobom sie z nim mierzącym, nagrała wzruszający film, w którym poszczególne osoby mówią, jak u nich objawia się choroba. Wideo możecie zobaczyć pod tekstem, jest jednak w języku angielskim, więc poniżej prezentujemy również jego streszczenie.

„Czasem nie mogą się powstrzymać od strzelania palcami”

W filmie wypowiadają się osoby różnej płci i w różnym wieku.

14-letnia Jillian czasem niekontrolowanie wydaje głośne dźwięki przy oddychaniu, uderza językiem o podniebienie i nie może się powstrzymać od „strzelania palcami”.

Z kolei 13-letni Gabe niemal bez przerwy mruga i niekontrolowanie porusza swoją nogą, gdy siedzi czy stoi.

Dla 44-letniego Jasona największym problemem jest to, że nie może powstrzymać trzęsienia głowy i poruszania się na przemian kilka kroków do przodu i do tyłu. Gdy pewnego razu jechał ze swoim synem windą, zaczął niespodziewanie uderzać zębami o jej ścianę. Dziecko było zdziwione, więc Jason wytłumaczył mu, że to przez chorobę, która zmusza go do wykonywania ruchów, których wcale robić nie chce. Jeszcze większe było zdziwienie 7-latka, gdy podczas kolejnej jazdy windą to samo się nie powtórzyło. „To tak nie działa, synku” – wytłumaczył Jason. Dla mężczyzny trudne do zniesienia jest również to, że musi wysłuchiwać uszczypliwych uwag, zaczepek ze strony nastolatków.

Gdy 16-letni Josh został w końcu zdiagnozowany, już od kilku tygodni nie chodził do szkoły, ponieważ jego tiki były bardzo nasilone.

Z kolei 37-letni Gardiner już w wieku 7 czy 8 lat zastanawiał się, czy te tiki zostaną z nim na zawsze? Podkreśla też, że próby ich powstrzymania nie mają sensu, są skazane na niepowodzenie. Porównuje je do kichania, które przecież też pojawia się mimowolnie.

„Nie bój się ludzi z niepełnosprawnościami”

Jason apeluje, by nie bać się ludzi z niepełnosprawnościami, ponieważ w żaden sposób nie wiąże się ona z koniecznością ich unikania. Gabe dodaje, że nauczył się patrzeć na tiki jako na jedną ze swoich cech, nie na główny determinant jego osobowości. Ludzie różnią się między sobą na wiele sposobów, nie ma dwóch takich samych osób, mu akurat przytrafił się zespół Tourette'a. Z kolei Josh ma nadzieję, że każda osoba, która obejrzy poniższe wideo, powie o istnieniu tej choroby kolejnym trzem osobom. Gotowi? To do dzieła! Oglądajcie i nieście wieść dalej.

