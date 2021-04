Kiedy szczepienia dzieci i młodzieży? Kraska mówi o badaniach klinicznych

Waldemar Kraska na antenie Polsat News komentował trend dotyczący wykrywania nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. – Na pewien optymizm możemy sobie pozwolić, bo ten trend w ostatnich dniach jest trendem dobrym, ale dzisiejszy wynik pokaże, że trzeba jeszcze w dalszym ciągu być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o nasze myślenie o przyszłości, ponieważ widzimy, że ta pandemia nie poddaje się – powiedział wiceminister zdrowia.

Waldemar Kraska nie podał konkretnych wyników dotyczących przyrostu nowych zachorowań. – Mnie niepokoi w dalszym ciągu jednak dość wysoka liczba osób, które przebywają w polskich szpitalach. (…) I też bardzo niepokojącym faktem jest to, że ponad 3 tys. osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii, czyli to są osoby najczęściej podłączone do respiratorów – kontynuował.

Szczepienia w Polsce. Co z młodzieżą i dziećmi?

Wiceminister zdrowia odpowiedział również na pytanie, co ze szczepionkami dla młodzieży. – Firmy w tej chwili już kończą badania kliniczne, jeżeli chodzi o szczepionkę przeznaczoną dla osób poniżej 18. roku życia. Wiem, że już zakończyły się próby kliniczne, jeżeli chodzi o młodzież między 10. a 18. rokiem życia – powiedział Waldemar Kraska.

Czy możemy się zatem spodziewać, że już w wakacje w Polsce zacznie się proces szczepień dzieci i młodzieży? Czy to jest realny scenariusz? – Jeżeli szczepionka będzie zaakceptowana przez Europejską Agencję Leków dla tych roczników wiekowych, oczywiście – tak – przekazał polityk.

