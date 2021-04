Połączenie tanich leków doustnych wyleczy anemię? Naukowcy: To możliwe

Anemia będąca chorobą przewlekłą ze stanem zapalnym jest wywoływana przez ograniczone dostarczanie żelaza do komórek szpiku kostnego, które wytwarzają czerwone krwinki. To drugi pod względem częstości występowania typ anemii, które może wywoływać silne zmęczenie, bóle i zawroty głowy, szybkie bicie serca i pocenie się.

„Wady obecnych terapii oznacza wysoki koszt, tendencję do utraty skuteczności i ryzyko wystąpienia poważnych skutków ubocznych. Nowe podejście terapeutyczne może zapewnić niedrogą, wysoce skuteczną i bezpieczną alternatywę” – powiedział naukowiec Adam Goldfarb z UVA Health.

Poszukiwanie leku na anemię

Naukowcy z University of Virginia School of Medicine pod kierownictewm Adama Goldfarba odkryli, że ta niewystarczająca dostępność żelaza zakłóca działanie ważnej organelli wewnątrz naszych komórek. To tak zwany aparat Golgiego, który jest odpowiedzialny za dystrybucję białek i lipidów niezbędnych do zdrowego funkcjonowania komórek.

Naukowcy zidentyfikowali źródło tego problemu w rozpadzie maleńkich mikrotubul, które stanowią „rusztowanie” dla aparatu Golgiego. Co ważne, naukowcom udało się wskazać przyczynę tego rozpadu mikrotubuli jako utratę białka – ferrytyny w komórce. W odpowiedzi podali myszom laboratoryjnym kombinację dwóch substancji – izocytrynianu i fumaranu. To umożliwiło odzyskanie ferrytyny i odrost mikrotubul, umożliwiając długotrwałą korekcję niedokrwistości wywołanej stanem zapalnym.

Eksperyment ten sugeruje, że niedrogi lek doustny może pewnego dnia pomóc także ludziom. „Definiując nowatorską podstawową odpowiedź komórkową, nasza praca otworzyła drzwi do bezpiecznej i prostej terapii o unikalnym potencjale globalnej dostępności” – powiedział Adam Goldfarb z Wydziału Patologii UVA. Badania pilotażowe z udziałem pacjentów z niedokrwistością związaną z chorobą nerek są w fazie planowania.

Czytaj też:

Czym zastąpić mięso? Sprawdź, które produkty zastąpią mięsoCzytaj też:

Niedobór żelaza w okresie niemowlęcym zmniejsza skuteczność szczepień