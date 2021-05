Ten pies ma wyjątkowe zdolności. Pomaga swojej chorej na cukrzycę opiekunce

Samantha Stocking urodzona w Bay Arena w Kalifornii od czwartego roku życia choruje na cukrzycę typu pierwszego. Jest to przewlekła choroba, w której komórki trzustki są atakowane przez komórki układu odpornościowego. Z tego powodu organizm nie jest w stanie sam produkować insuliny, która jest niezbędna do metabolizmu cukrów w organizmie. Przy leczeniu tej choroby niezwykle ważna jest stała kontrola stężenia glukozy we krwi i utrzymywanie go na właściwym poziomie, a także podawanie insuliny.

Pies pomocnik

28-latka, która obecnie mieszka w Niemczech i pracuje jako wychowawczyni w przedszkolu przyznała, że z wiekiem coraz trudniej radzi sobie z monitorowaniem przebiegu cukrzycy typu pierwszego. Samantha Stocking ma jednak wyjątkowego pomocnika. Jej pies rasy labrador o imieniu Korey został specjalnie wyszkolony, aby ostrzegać swoją opiekunkę przed niebezpiecznym spadkiem stężenia glukozy. – Korey został nauczony, aby trącać mnie pyszczkiem w nogę, gdy czuje, że coś jest nie tak. Jeszcze nigdy się nie pomylił. Nie wiem jak dałabym sobie radę sama, gdyby nie mój pies – podkreśla 28-latka.

Dieta w cukrzycy

Oprócz systematycznego zażywania insuliny zgodnie z zaleceniami i ustaleniami lekarza, przy cukrzycy należy także pamiętać o prawidłowym odżywianiu i wyeliminować z codziennej diety wszelkie produkty, które mogłyby potencjalnie przyczynić się do zmniejszenia skuteczności leczenia. Na zakazanej liście znajdują się między innymi słodycze oraz pożywienie typu fast food, jednak warto pamiętać także o tym, by nie przesadzać ze spożywaniem owoców, które zawierają duże ilości cukru. Wyjątek stanowi borówka amerykańska, która ma działanie obniżające poziom cukru we krwi, a także zapobiega rozwojowi cukrzycy typu II. Wprowadzenie do codziennej diety dużej ilości surowych warzyw może pomóc w ustabilizowaniu poziomu cukru. Dieta cukrzyka powinna być skonsultowana i opracowana z lekarzem. W ustaleniu takiej diety kluczową kwestią są indywidualne cechy pacjenta, takie, jak wzrost i masa ciała.

Przy leczeniu insuliną należy pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu stałych pór spożywania posiłków. Niezbędne jest prowadzenie bardzo regularnego trybu życia, a co za tym idzie również usystematyzowanego odżywiania. Zakazane jest pomijanie posiłków lub ich opóźnianie, a także dokonywanie zmian w składzie. Należy przy tym dokładnie odmierzać dawki insuliny, by nie doprowadzić do stanu niedocukrzenia lub innych groźnych konsekwencji. Skuteczność leczenia może być zmieniona przez współwystępujące choroby i zażywanie powiązanych z nimi leków. Cukrzyca groźna jest zwłaszcza przy dolegliwościach autoimmunologicznych, w tym przy zarażeniu wirusem HIV – niektóre leki antyretrowirusowe mogą mieć działanie destabilizujące jeżeli chodzi o poziom cukru.

