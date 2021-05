Gangrena – choroba obumierających tkanek. Jak ją szybko wykryć?

Gangrena (zgorzel) pojawia się, gdy zanika dopływ krwi, a tym samym tlenu do określonych tkanek. Zwykle charakter zewnętrzny i dotyka kończyn, ale może również wpływać na tkanki wewnętrzne. Nieleczona gangrena może doprowadzić do amputacji kończyn, a nawet śmierci.

Przyczyny gangreny

Wszystkie formy zgorzeli występują z powodu utraty dopływu krwi do określonego obszaru. To pozbawia tkanki tlenu i składników odżywczych, powodując śmierć tkanki.

Problemy naczyniowe. Najczęściej spowodowane złym stanem tętnic i żył w nogach i palcach.

Poważne oparzenia, środki chemiczne, ekstremalne zimno i bakterie.

Choroba Raynauda, w wyniku której występuje upośledzenie krążenia na końcach palców rąk i nóg.

Cukrzyca – niezrównoważony poziom cukru we krwi może uszkodzić naczynia krwionośne i nerwy.

Głębokie urazy i rany, które utrzymują się w warunkach umożliwiających infekcję bakteryjną, mogą prowadzić do zgorzeli.

Zator. Nagłe zablokowanie tętnicy może prowadzić do zgorzeli.

Osłabienie odporności. Jeśli układ odpornościowy jest osłabiony, drobne infekcje nasilają się szybciej.

Objawy gangreny

Objawy zgorzeli różnią się w zależności od przyczyny. Zwykle pojawiają się na palcach, stopach, palcach lub dłoniach, ale mogą dotknąć dowolnego obszaru.

Podstawowe objawy obejmują:

początkowe zaczerwienienie i obrzęk

przebarwienie skóry – od jasnofioletowego do czerni



utratę czucia lub silny ból w dotkniętym obszarze

owrzodzenia lub pęcherze, które krwawią

cuchnącą wydzielinę, jeśli zgorzel jest spowodowana infekcją

zimną i bladą skórę

Jeśli obszar jest zainfekowany, mogą wystąpić również inne objawy:

temperatura 38 ° C lub wyższa

uczucie gorąca i dreszcze

utrata apetytu



szybkie bicie serca i oddychanie

zawroty głowy

Rodzaje zgorzeli

Sucha zgorzel: występuje częściej u osób z chorobami naczyniowymi, cukrzycą i chorobami autoimmunologicznymi. Zwykle dotyka dłoni i stóp. Może mieć barwę od brązowej do fioletowo-niebieskiej do czarnej. Tkanka często odpada. W przeciwieństwie do innych rodzajów zgorzeli, zazwyczaj nie powoduje infekcji, ale może do niej prowadzić.

Mokra zgorzel: ten typ gangreny prawie zawsze wiąże się z infekcją. Tkanka puchnie i tworzy pęcherze; nazywa się to „mokrym”, ponieważ powoduje ropę. Powodują ją oparzenia lub urazy, w których dana część ciała zostaje zmiażdżona lub ściśnięta. To może odciąć dopływ krwi do tego obszaru, zabijając tkanki i zwiększając ryzyko infekcji. Infekcja spowodowana mokrą gangreną może szybko rozprzestrzenić się po całym ciele.

Zgorzel mokra wymaga natychmiastowego leczenia, ponieważ może się szybko rozprzestrzenić i doprowadzić do śmierci. Suche formy mogą zmienić się w mokre, jeśli rozwiną się u nich infekcja bakteryjna. Szczególnie niebezpieczna jest zgorzel gazowa, która występuje wewnątrz mięśni lub narządów i jest połączona z infekcją. Taki stan może zagrażać życiu.

Leczenie zgorzeli

Im wcześniej rozpocznie się leczenie zgorzeli, tym bardziej prawdopodobne jest, że odniesie ona sukces. Główne metody leczenia obejmują operację usunięcia uszkodzonej tkanki oraz antybiotykoterapię w celu leczenia wszelkich podstawowych infekcji. W niektórych przypadkach może być konieczna operacja, aby przywrócić przepływ krwi do dotkniętego obszaru. W cięższych przypadkach może być konieczne usunięcie części ciała, takiej jak palec u nogi, stopa lub podudzie. Nazywa się to amputacją.

Czy można zapobiec zgorzeli?

W przypadku osób z problemami układu krążenia lub cukrzycą najlepszym sposobem zapobiegania zgorzeli jest utrzymywanie poziomu glukozy we krwi we właściwym zakresie. Warto także sprawdzać stopy pod kątem oznak urazów lub uszkodzeń skóry. Wczesna diagnoza tych problemów pozwala rozpocząć leczenie, jeszcze zanim rozwinie się gangrena. Inne sposoby profilaktyki obejmują rzucenie palenia, unikanie alkoholu, stosowanie zdrowej diety i regularną aktywność fizyczną.

