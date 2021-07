Bolesne zmiany na migdałkach przy mogą prowadzić do ciężkiej choroby

Ropień okołomigdałkowy to wyjątkowo bolesna i dokuczliwa zmiana, która nie jest diagnozowana jedynie u dzieci. Angina paciorkowcowa to choroba, która może rozwinąć się u osób w różnym wieku, dlatego nie należy bagatelizować nawet z pozoru niegroźnego bólu gardła. Pojawienie się typowego ropnia okołomigdałkowego lub ropnego nacieku na śluzówce gardła wymaga konsultacji lekarskiej.

Ropień okołomigdałkowy a angina ropna

Angina to jedna z chorób, które powodują silny ból gardła oraz problemy z przełykaniem. Mogą ją wywoływać wirusy oraz paciorkowce. Angina paciorkowcowa (angina ropna) to poważna choroba, która wymaga odpowiedniego leczenia. Na zachorowanie narażeni jesteśmy nie tylko w typowym sezonie infekcyjnym, ale także latem. Zachorowaniu sprzyjają upały, stołowanie się w lokalach gastronomicznych, w których nie przestrzega się zasad higieny, a także dzielenie się posiłkami i napojami. Angina ropna często zdarza się podczas urlopu, dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat jej objawów oraz ewentualnych powikłań.

Do zachorowania na anginę może dojść podczas kontaktu z chorobotwórczymi paciorkowcami oraz wirusami. Angina wirusowa może przejść w postać ropną, co ma zwykle związek z brakiem właściwego leczenia. To jedno z zagrożeń, które powinny nas skłonić do wizyty u lekarza i zastosowania się do jego zaleceń. Szybka reakcja pozwala uniknąć długotrwałego leczenia i bardzo dokuczliwych objawów. Jednym z powikłań anginy jest utworzenie się ropnia okołomigdałkowego. Wywołuje on silny ból i jest potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia m.in. niemowląt i małych dzieci oraz osób z osłabioną odpornością.

Ropień okołomigdałkowy – przyczyny

Ropień okołomigdałkowy to ograniczone miejscowo skupisko treści ropnej. Powstaje ona na skutek działania układu immunologicznego, który dąży do zwalczenia toczącej się infekcji bakteryjnej. Stosunkowo rzadko ropień jest skutkiem infekcji wirusowej oraz grzybiczej. Treść ropna składa się z unicestwionych (rozpuszczonych) patogenów, komórek układu immunologicznego, a także objętych zakażeniem tkanek.

W przypadku ropni okołomigdałkowych najczęstszą przyczyną ich powstawania jest nieleczona lub nieprawidłowo leczona angina paciorkowcowa. Ropnie powstają m.in. z powodu rezygnacji z przyjmowania antybiotyku lub szybkiego odstawienia leku po ustąpieniu uciążliwych objawów choroby. Warto wiedzieć, że antybiotykoterapia jest skuteczna tylko wówczas, gdy przyjmiemy całą przepisaną przez lekarza dawkę leku. Po ustąpieniu dolegliwości powinniśmy zgłosić się na wizytę kontrolną w celu oceny skuteczności leczenia.

Ropień okołomigdałkowy – objawy

Ropień okołomigdałkowy nie musi być widoczny podczas badania, jednak zawsze wywołuje uciążliwe i utrudniające przełykanie objawy. Pierwszym z nich jest narastający ból gardła, który nie mija po zastosowaniu miejscowych leków w formie np. sprayu lub tabletek do ssania i leków przeciwbólowych. O rozwoju ropnia okołomigdałkowego świadczą:

• gorączka,

• problemy z przełykaniem,

• ogólne złe samopoczucie,

• powiększenie okolicznych węzłów chłonnych,

• problemy z mówieniem,

• nasilający się ból głowy,

• ból ucha.

Ropnie okołomigdałkowe mogą powodować opuchliznę, która obejmuje jedną połowę twarzy oraz szyi, bo zwykle nie występuje obustronnie. O ich obecności świadczy także nieprzyjemny posmak w ustach oraz zapach z ust, który przypomina zapach zgnilizny.

Czym może zagrażać ropień okołomigdałkowy?

Ważne: ropień okołomigdałkowy to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. W niektórych przypadkach jako powikłanie ropnia okołomigdałkowego rozwija się sepsa (posocznica), czyli ogólne zakażenie krwi. Co więcej, każdy ropień, który utworzy się w jamie ustnej, nosie lub uchu może w skrajnych przypadkach doprowadzić do zakażenia mózgu ze względu na połączenie mózgowia oraz jamy nosowo-gardłowej wspólnymi naczyniami krwionośnymi. Z tego względu widoczny ropień okołomigdałkowy oraz wskazujące na niego objawy są wskazaniem do szybkiej wizyty u lekarza i rozpoczęcia leczenia. Uwzględnia ono antybiotykoterapię, jednak czasami może być konieczne chirurgiczne usunięcie ropnia.

