Przepuklina mosznowa u niemowląt i dorosłych mężczyzn. Skąd się bierze?

Przepuklina mosznowa to problem zdrowotny, który dotyczy jedynie płci męskiej. Może doprowadzić do poważnych powikłań oraz zagrożenia dla zdrowia i życia. Z tego względu wymaga szybkiego rozpoznania oraz wdrożenia leczenia, które uwzględnia przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. Przepuklina mosznowa może być wrodzona lub nabyta.

Przepuklina mosznowa – co to jest?

Przepuklina mosznowa to jeden z rodzajów przepukliny brzusznej. Wszystkie rodzaje przepuklin związane są z uwypukleniem się narządów wewnętrznych lub ich części na skutek osłabienia ściany jamy brzusznej. W przypadku powstania przepukliny tworzy się tzw. worek przepuklinowy, w którym znajduje się ulegający przemieszczeniu narząd np. fragment jelita cienkiego. Przepuklina może być widoczna pod powłokami ciała – przepuklina zewnętrzna – lub utworzyć się w jego wnętrzu. W przypadku przepukliny wewnętrznej mamy do czynienia z niewidocznym pod powłokami ciała uwypukleniem do innych narządów wewnętrznych.

Wśród wszystkich rodzajów przepuklin najczęściej diagnozowane są przepukliny brzuszne. Niektóre z nich np. przepuklina pachwinowa są stosunkowo niegroźne i mogą ulec samoistnemu wchłonięciu. Przepuklina mosznowa także zaliczana jest do grupy przepuklin pachwinowych, jednak nie jest to zmiana, którą można ignorować – nie wchłania się samoistnie, a nieleczona może doprowadzić do tzw. uwięźnięcia przepukliny. Przepuklina mosznowa to przepuklina pachwinowa skośna, która może rozwinąć się jeszcze na etapie życia płodowego lub w wieku dorosłym. Stosunkowo rzadko dotyczy nastolatków i młodych dorosłych.

Przepuklina mosznowa u dziecka

Przepuklina mosznowa może pojawić się u niemowlęcia. Szczególnie na jej powstanie narażone są wcześniaki oraz dzieci z donoszonych ciąż, ale z niską wagą urodzeniową, a także dzieci, u których zdiagnozowane zostały inne nieprawidłowości zdrowotne np. aberracje chromosomalne. Na skutek osłabienia ściany jamy brzusznej przepuklina pachwinowa może zejść do moszny.

Przyczyną pojawienia się przepukliny mosznowej u niemowlęcia są najczęściej nieprawidłowości związane z zamknięciem kanału pachwinowego po zejściu jąder do moszny. Badania dotyczące obecności jąder w mosznie dokonywane są tuż po porodzie. Niekiedy zdarza się, że oba jądra lub jedno jądro schodzą do moszny znacznie później, czyli w pierwszych miesiącach życia dziecka.

Przepuklina mosznowa u dorosłych

W przypadku dorosłych mężczyzn, u których nastąpiło prawidłowe zejście jąder do moszny, a kanał pachwinowy uległ zamknięciu, przepuklina mosznowa może mieć związek m.in. z nadwagą oraz otyłością, a także stanowić jedno z powikłań niektórych schorzeń. Zaliczamy do nich m.in. zatorowość płucną, przewlekłe zaparcia na różnym tle oraz zaburzenia w oddawaniu moczu, które związane są np. z przerostem gruczołu krokowego.

Przyczyny przepukliny mosznowej

Teoretycznie każde schorzenie wrodzone lub nabyte, które powoduje osłabienie powłok brzusznych oraz powstawanie w nich mniejszych lub większych luk, może skutkować pojawieniem się przepukliny. Najczęściej jednak jest ona skutkiem nieprawidłowego rozwoju płodu lub – w przypadku dorosłych mężczyzn – zaniedbania leczenia przepukliny pachwinowej, która na skutek np. otyłości może przerodzić się w przepuklinę mosznową.

Przepuklina mosznowa – objawy

Objawy przepukliny mosznowej nie są trudne do zauważenia. Jeżeli dojdzie do rozwoju przepukliny mosznowej, pojawia się miękka, ruchoma wypukłość, która zlokalizowana jest w pachwinie i mosznie. Powiększa się ona np. podczas kaszlu, kichania, wypróżnień oraz wysiłku fizycznego. Oprócz widocznej w pachwinie i na mosznie wypukłości, która zlokalizowana jest po lewej lub prawej stronie, w zależności od tego, jakie jelito przedostało się przez powłoki brzuszne, pojawiają się także uciążliwe dolegliwości w postaci uczucia ciągnięcia w pachwinie i mosznie, kłucia, bólu i pieczenia.

Czy przepuklina mosznowa jest niebezpieczna?

Przepuklina mosznowa, jak każdy stan patologiczny, może stać się zagrożeniem dla zdrowia i życia. Dzieje się tak, gdy dojdzie do uwięźnięcia przepukliny. Co to oznacza? Przepuklina cechuje się specyficzną budową. W miejscu przedostania się narządu lub jego części poza powłoki brzuszne, znajdują się tzw. wrota przepukliny. To przez nie przechodzi wypełniony jelitem worek przepuklinowy. W większości przypadków wrota przepukliny są na tyle duże, że nie dochodzi do ograniczenia krążenia w obrębie jelita lub innego narządu. Z uwięźnięciem przepukliny mamy do czynienia, gdy wrota przepukliny się zacisną. W takim przypadku dość szybko dochodzi do zagrażających zdrowiu i życiu powikłań m.in. martwicy jelit. W przypadku uwięźnięcia przepukliny wskazująca na nią wypukłość staje się twarda i bardzo bolesna, a skóra ulega zaczerwienieniu i wyraźnemu ociepleniu.

Czytaj też:

3 zaskakujące fakty na temat orgazmu. O tym nie wiedziałeś