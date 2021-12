Sudan Południowy. Tajemnicza choroba zbiera żniwo wśród mieszkańców

Grupa zadaniowa Światowej Organizacji Zdrowia została wysłana do Sudanu Południowego po tym, jak tamtejsze ministerstwo zdrowia poinformowało o tajemniczej chorobie, która nęka mieszkańców. Z początku podejrzewano, że to cholera, jednak pierwsze testy wykluczyły taką diagnozę. Choroba zabiła już 89 osób w Fangak w stanie Jonglei.

Tajemnicza choroba w Sudanie Południowym

Obszar ten został w ostatnim czasie mocno dotknięty powodzią, przez co niemożliwe jest dostanie się tam drogą lądową. Eksperci z WHO do Fuang dotarli helikopterem, gdzie czekają już na transport powrotny. Czy możliwe jest powiązanie infekcji z żywiołem, który nawiedził ten teren? Niewykluczone, bowiem w sąsiednim stanie Unity poważne powodzie zwiększyły rozprzestrzenianie się chorób, takich jak malaria oraz pogłębiły problem niedożywienia.

„Zdecydowaliśmy się wysłać zespół szybkiego reagowania, który przeprowadzi ocenę i badanie ryzyka oraz pobierze próbki od chorych osób – ale wstępnie uzyskaliśmy liczbę 89 zgonów” – powiedziała BBC Sheila Baya z WHO.

Międzynarodowa organizacja charytatywna Médecins Sans Frontières, która działa na tym obszarze przekazała, że powodzie spowodowały już przesiedlenie tysięcy ludzi w kraju. Brak żywności, wody i środków sanitarnych naraża na ryzyko wybuchu wielu ognisk chorobowych. To największa powódź w Sudanie Południowym od prawie 60 lat, wywołana prawdopodobnie zmianami klimatycznymi.

