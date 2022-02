Przypadki zakażenia wirusem Lassa w Europie. Zakażeni wrócili z Afryki

Osoby zidentyfikowane jako kontakt monitoruje Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA). Pracownicy agencji uspokajają, że wirus nie jest bardzo zakaźny i nie rozprzestrzenia się łatwo między ludźmi.

"Kontaktujemy się z osobami, które miały bliski kontakt z przypadkami przed potwierdzeniem infekcji, aby zapewnić odpowiednią ocenę, wsparcie i poradę" - przekazała dr Susan Hopkins, główny doradca medyczny UKHSA.

Jak informują brytyjskie służby, przypadki zakażenia wirusem Lassa zdiagnozowano w Wielkiej Brytanii osiem razy. Pierwszy w 1980 roku, ostatnie dwa w 2009 roku. Do rozprzestrzenienia się wirusa nie doszło.

Gorączka Lassa

Wirus Lassa wywołuje chorobę krwotoczną, zwaną gorączką Lassa. W 80 proc. przypadków choroba przebiega bezobjawowo, w pozostałych przypadkach powoduje poważne komplikacje zdrowotne. Szacuje się, że rocznie występuje od 100 tys. do 300 tys. przypadków gorączki Lassa, z ok. 5 tys. zgonów. Przeciw wirusowi Lassa nie ma do tej pory zatwierdzonej szczepionki.

Gorączka Lassa - objawy

Do pierwszych objawów choroby należą:

ból głowy

ból gardła

ból mięśni

ból w klatce piersiowej

nudności

wymioty

biegunka

kaszel

ból brzucha

Wirus może też zaatakować narządy wewnętrzne, wtedy pojawiają się objawy ze strony układu pokarmowego, oddechowego, nerwowego i układu krążenia oraz moczowego. Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, okres od zakażenia do rozwoju choroby wynosi od sześciu do 21 dni.

Do najczęstszych powikłań po przebyciu choroby należy głuchota, która występuje aż u 25 proc. pacjentów. Podczas rekonwalescencji może wystąpić także przejściowa utrata włosów i zaburzenia chodu.

Jaką drogą przenosi się wirus?

Wirus wywołujący gorączką Lassa należy do rodziny arenawirusów. Jest pochodzenia odzwierzęcego i rozprzestrzenia się na ludzi przez gryzonie. Człowiek może zakazić się wirusem Lassa podczas kontaktu z wydalinami szczurów, a także zakażonych lub chorych ludzi. Wirus może dostać się do organizmu zarówno drogą oddechową jak i pokarmową, ale również drogą płciową.

Pacjentom z gorączką Lassa podaje się rybawirynę, która jest lekiem przeciwwirusowym. Najskuteczniej działa, gdy zostanie podany na wczesnym etapie choroby.

Czytaj też:

Prof. L. Szenborn o epoce „postpandemicznej”. Zmieni się jedna, ważna rzecz