Jak leczyć pandemie XXI wieku: choroby nerek, otyłość, cukrzycę? Debata „Wprost”

Otyłość, cukrzyca, niewydolność nerek, otyłość, schorzenia sercowo-naczyniowe to choroby ze sobą ściśle powiązane. Lekarze wskazują, że ich rozwojowi można zapobiegać.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

„Jeżeli na poziomie POZ zastosujemy odpowiednie procedury leczenia, to jest szansa, że pacjent będzie rzadziej trafiał do specjalisty. A im wcześniej trafi do specjalisty, tym mniejsza szansa, że będzie hospitalizowany” – uważa prof. Marcin Czech, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Dodał, że w Polsce „zaczynają się już pojawiać środki na prewencję i zaczynamy nimi odpowiednio gospodarować. Im wcześniej zainterweniujemy, tym lepiej, bo bardziej efektywnie będziemy mogli prowadzić pacjenta".

Przewlekła choroby nerek

Choroby nerek to prawdziwa epidemia. W Polsce aż 4,5 mln osób choruje na przewlekłą chorobę nerek, a 80 do 100 tys. osób rocznie umiera na tę chorobę. „Aż 95 proc. pacjentów nie wie o swojej chorobie. Dzieje się tak dlatego, że przewlekła choroba nerek długo nie daje objawów i dlatego nie niepokoi ani pacjenta, ani lekarza" – powiedział prof. Ryszard Gelert, Krajowy Konsultant w dziedzinie nefrologii. Na wystąpienie choroby ma między innymi wpływ: tryb życia, przyjmowanie leków, inne choroby współistniejące: insulinooporność, otyłość i nadciśnienie tętnicze.

„Postęp choroby można zatrzymać, jeśli wykryjemy ją wcześniej. Żeby stwierdzić tę chorobę, wystarczy zrobić badanie moczu i oznaczyć kreatyninę we krwi” – wskazał prof. Ryszard Gelert, Krajowy Konsultant w dziedzinie nefrologii.

Cukrzyca

"Nas nie stać nas na to, żeby leczyć pacjenta z zaawansowanymi powikłaniami. Lepiej zainwestować w zdrowie. A więc zdecydowanie powinniśmy zapobiegać cukrzycy i starać się ją wcześnie leczyć” – uważa prof. Dorota Zozulińska–Ziółkiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wskazała, że dostępne są leki, które modyfikują przebieg cukrzycy typu 2. niezależnie od poziomu glikemii. Te leki pozwalają wydłużyć chorym życie w większym komforcie. Jest jednak problem z dostępnością tego typu leków w Polsce, na które pacjent musi nieraz czekać aż 6 miesięcy.

Otyłość

Polskę „zalewa” plaga otyłości. Jesteśmy krajem przodującym w niechlubnych statystykach. Otyłość dotyka coraz częściej dzieci. Co roku przybywa aż 400 tys. dzieci z nadmierną masą ciała. Ryzyko, że otyłość wystąpi u nich również gdy dorosną, wzrasta aż 18 – krotnie.

„Polacy w większości traktują otyłość jak defekt kosmetyczny, a nie chorobę. Tylko 15 proc. widzi w otyłości zagrożenie dla zdrowia" – powiedział prof. Paweł Bogdański, Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.

Prof. Bogdański wskazał, że otyłość to choroba z tendencjami do nawrotów, z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi. „Lista powikłań ma aż 200 pozycji. Na przykład 70 proc. endoskopii stawu kolanowego u kobiet wykonuje się z powodu otyłości" – powiedział. Dodał, ze lekarze wiedzą jak leczyć otyłość i to wykracza poza zalecenia typu: mniej jeść i więcej się ruszać. Istnieją 4 leki skuteczne na otyłość. „Lecząc otyłość, obserwujemy cofanie się innych chorób, na które cierpią ci pacjenci" – dodał.

Choroby przewodu pokarmowego

Na choroby przewodu pokarmowego cierpią coraz częściej ludzie młodzi. "Mamy ok 100 tys. osób w Polsce ze zdiagnozowanym wrzodziejącym zapaleniem jelita, chorobą Crona. Przebieg tych chorób u każdego pacjenta jest różny” – powiedział Prof. Jarosław Reguła, Krajowy Konsultant ds. Gastroenterologii. Dodał, że w Polsce jest dostępne leczenie biologiczne dla obu chorób, ale wyłącznie w postaci aplikowanej dożylnie w warunkach szpitalnych kiedy w innych krajach można aplikować chorym preparat podskórnie, co ułatwia leczenie.

Czy będzie refundacja leków na choroby przewlekłe?

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformował, że jeszcze w tym roku będzie refundacja leków dla pacjentów z niewydolnością serca. „Od 1 maja flozyny, czyli tak zwane inteligentne leki będą dostępne dla chorych z niewydolnością serca, w późniejszym terminie, może we wrześniu również dla chorych na cukrzycę, w drugiej połowie roku dla przewlekle chorych na nerki" – powiedział.

