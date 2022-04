Prof. Andrzej Kuebler: Leczenie bólu wymaga współpracy specjalistów różnych dziedzin

Ponad 200 specjalistów weźmie udział w międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej „Integracyjna Medycyna Bólu”, która zorganizowanej 8-9 kwietnia we Wrocławiu pod patronatem naukowym Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

„Ból jest bowiem problemem wielodyscyplinarnym, a jego prawidłowe leczenie często wymaga współpracy specjalistów różnych dziedzin. Jedna z sesji będzie dotyczyła bólów krzyża, a temat nie jest przypadkowy. Podczas konferencji będziemy omawiać wiodące tematy dotyczące leczenia bólu, a do takich właśnie należą bóle krzyża” – powiedział, cytowany w komunikacie prof. Andrzej Kuebler z komitetu organizacyjnego i naukowego konferencji.

Ekspert jest koordynatorem Centrum Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Ocenił, że obok bólów głowy ból krzyża to najczęstszy powód zgłaszania się do lekarzy pacjentów z powodu fizycznego cierpienia.

Ból: problem cywilizacyjny

„Ból przewlekły dotyka nawet 1/3 populacji w Europie, a jednocześnie w dużej mierze nie jest właściwie leczony – o ile w ogóle jest leczony, ponieważ wielu cierpiących nie otrzymuje żadnej specjalistycznej pomocy. Z tego powodu pacjenci zbyt często uciekają się do samoleczenia, zwykle związanego z nadużywaniem środków przeciwbólowych lub też odwiedzają różnych lekarzy, którzy niezależnie od siebie przepisują im leki” – powiedział ekspert.

Dodał, że takie postępowanie nie tylko nie jest skuteczne, ale powoduje liczne skutki uboczne, katastrofalne dla zdrowia.

„Specjaliści leczenia bólu od lat walczą o to, by ból przewlekły, który potrafi dosłownie niszczyć życie człowieka, był traktowany, jako odrębna choroba i leczony w sposób zintegrowany. Współczesna medycyna dysponuje bowiem wieloma narzędziami, dzięki którym można skutecznie uśmierzać ból. To nie tylko leki, ale także m.in. fizjoterapia czy psychoterapia, które wciąż pozostają niewykorzystywane w odpowiednim stopniu” – czytamy w komunikacie.

Jedna z sesji poświęcona będzie zagadnieniu, jak Polska wypada pod względem leczenia bólu na tle innych krajów. „Odpowiedzi na te pytania będzie można zapewne znaleźć podczas wyjątkowej sesji, na której spotkają się specjaliści z Polski i Niemiec, by porównać systemy działające w obu krajach. Ciekawostką jest fakt, że wszyscy nasi goście z Niemiec są z pochodzenia Polakami i urodzili się we Wrocławiu. Ta sesja będzie prowadzona w języku polskim” – dodał prof. Kuebler.

