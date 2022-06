Nie udaje ci się obniżyć poziomu cholesterolu? Wypróbuj tych 5 sposobów niezwiązanych z dietą

Mitem jest, że poziom tzw. złego cholesterolu można obniżyć wyłącznie za pomocą diety. Często zdarza się, że nie wystarczy wprowadzenie kilku korzystnych zmian, żeby pozbyć się problemu, z którym zmaga się coraz więcej osób. Trzeba też wiedzieć, że zależności od potrzeb pewną ilość cholesterolu organizm wytwarza w wątrobie, reszta pochodzi z pożywienia. Kiedy jednak dieta jest niewłaściwa, te proporcje zostają zaburzone i powstaje groźny nadmiar, który należy redukować.

Winne są geny

Wiele osób, u których stwierdzono podwyższony poziom cholesterolu LDL, tę skłonność zawdzięcza swoim przodkom. Genetyczny defekt polega na nieprawidłowym przyswajaniu cholesterolu w tkankach, a także nadprodukcji tej substancji w wątrobie. Zdarza się, że nawet u osób z prawidłową masą ciała miażdżyca może niszczyć naczynia krwionośne.

Pogromcy cholesterolu

Relaks i odpoczynek

Badania wskazują, że u wielu osób wyraźny spadek poziomu cholesterolu odnotowuje się po udanym urlopie. Odprężenie, odpoczynek i relaks działają leczniczo. Najlepiej jeśli wypoczynek jest aktywny, ale również pozbycie się stresu, nawet na pewien czas ma znaczenie. Chociaż mechanizm nie jest do końca poznany, to związek między nadmiarem stresu a wysokim cholesterolem, jest niezaprzeczalny – wskazują specjaliści. Wiadomo, że pod wpływem stresu ludzki organizm może produkować więcej nośników energii: kwasów tłuszczowych i glukozy i wtedy wątroba zwiększa produkcję złego cholesterolu LDL. Stwierdzono, że rośnie on nawet u osób, które pod wpływem silnych emocji tracą apetyt i wcale nie dostarczają niekorzystnych tłuszczów z jedzeniem. Oprócz satysfakcjonującego wypoczynku eksperci polecają, żeby starać się walczyć ze stresem każdego dnia. Nawet drobny, miły akcent przyniesie skutki. Można wybrać się do kina, spa czy na spacer. I nie zapominać o uśmiechu na co dzień.

Poznaj kolejne sposoby na obniżenie cholesterolu

Aktywność fizyczna



Relaks i wypoczynek najlepiej połączyć z aktywnością fizyczną. Dotlenienie komórek poprawia krążenie, wspomaga spalanie tłuszczu. Stwierdzono, że u osób uprawiających sport poziom złego cholesterolu LDL spada, a dobrego HDL rośnie. Zalecana dawka antycholesterolowa to zwykle 20–60 minut ruchu każdego dnia. Wskazane są ćwiczenia wytrzymałościowe o średniej intensywności: aerobik, bieg, szybki marsz, jazda na rowerze, pływanie.





Rzucenie palenia



Badania wskazują, że substancje zawarte w dymie papierosowym mają wpływ na poziom cholesterolu. Palenie przyspiesza rytm serca i uszkadza komórki śródbłonka, co wpływa na rozwój płytki cholesterolowej. Po rzuceniu palenia stężenie dobrego cholesterolu podnosi się wyraźnie.

Lekarze ostrzegają, że jeśli przyjmujesz leki obniżające poziom cholesterolu i wciąż palisz, to niepotrzebnie tracisz czas. Statyny, które są skuteczne w walce z wysokim cholesterolem, stają się bezużyteczne, gdy wchodzą w niechciane interakcje z substancjami zawartymi w dymie papierosowym. Stwierdzono też, że substancje smoliste usztywniają ściany naczyń krwionośnych, zmniejszając ich odpowiedź na leczenie.



Odchudzanie



Jeśli stosujesz już zdrową dietę dla osób z wysokim cholesterolem, ale masz nadwagę może to być problem – wskazują specjaliści. Wyniki cholesterolu mogą nie mieścić się w normie. Skorzystaj z porady dietetyka, który pomoże ci dobrać optymalny program żywieniowy: skuteczny, a zarazem bezpieczny dla zdrowia.



Leki



Gdy poziom cholesterolu jest naprawdę wysoki, niebezpieczny, nie ma czasu na powolną redukcję. Wtedy zwykle potrzebna jest terapia lekami. Specjaliści wskazują, że trzeba uderzyć szybko, skutecznie, a potem zadbać, by sytuacja się nie powtórzyła. To jakich leków potrzebujesz, oceni na podstawie badań i wywiadu. Pamiętaj, że te cudowne, bez recepty, czasem mogą nieco pomóc, jednak nie są przeznaczone kierunkowych terapii.Czytaj też:

