Zastanawiasz się, dlaczego tyjesz? Winowajcy mogą znajdować się w domowej apteczce

Specjaliści wskazują, że jest kilka grup leków wpływających na zwiększenie masy ciała. Mogą być to leki dla chorych na tarczycę, cukrzycę, pigułki antykoncepcyjne, leki przeciwpadaczkowe, beta-blokery, a nawet niektóre z leków przeciwalergicznych czy uspokajających. Leki mogą wpływać na naszą wagę:

spowalniając metabolizm organizmu,

wpływając na wzrost apetytu, m.in. przez wpływ na neurony sytości lub poziom leptyny w osoczu,

powodując odkładanie się tkanki tłuszczowej,

obniżając lub podnosząc nastrój, co może przekładać się na zwiększenie apetytu.

Choroby tarczycy

Wśród leków najczęściej oskarżanych o negatywny wpływ na sylwetkę znajdują się leki stosowane w chorobach tarczycy, a zdaniem specjalistów, nie jest to do końca prawdą. Nienaturalnie przyspieszony metabolizm, a co za tym idzie chudnięcie, to jeden z objawów nadczynności tarczycy. Leczenie powoduje najpierw zatrzymanie spadku masy ciała, potem jednak może nastąpić przybranie na wadze. Ważne jest, żeby pacjenci nie zdążyli wdrożyć złych nawyków żywieniowych, będąc przekonani, że bez obaw o szczupłą sylwetkę mogą jeść do woli, bo nie jest to prawda – przestrzegają specjaliści. Natomiast przy niedoczynności tarczycy, jeśli stosowana jest terapia hormonami tarczycowymi, przyrost masy ciała powinien się zatrzymać, zdarza się też, że niekiedy pacjent może schudnąć.

Antykoncepcja hormonalna

Wiele kobiet, które decydują się na przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, obawia się negatywnego wpływu hormonów na libido czy figurę. Chociaż dostępne badania nie potwierdzają takiej korelacji, to stwierdzono, że tabletki antykoncepcyjne mające w składzie progestageny wpływają na obniżenie nastroju. To z kolei, u niektórych kobiet może powodować zwiększoną chęć na jedzenie i tycie.

Leki psychotropowe

Tycie mogą powodować niektóre leki przeciwdepresyjne z grupy trójpierścieniowych. Dotyczy to zwłaszcza leków starszej generacji, które zwiększają poziom serotoniny i dopaminy, ale pobudzają również apetyt. Badania dowodzą, żei antydepresanty z grupy SSRI (selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny) mają neutralny wpływ na masę ciała, pod warunkiem, że nie są przyjmowane długotrwale.

Doustne kortykosteroidy

Stosowane są w leczeniu między innymi astmy oskrzelowej, sarkoidozie, toczniu, reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) w celu zmniejszenia stanu zapalnego. Te leki zwiększają apetyt, odpowiadają również za spowolnienie metabolizmu. Ale jak podkreślają specjaliści, skutki uboczne w postaci tycia występują przy długo trwającym leczeniu sterydami.

