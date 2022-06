Jak zapobiec zawałowi serca? Najnowsze zalecenia kardiologa

Lekarze wskazują, że do zawału serca dochodzi wtedy, gdy do mięśnia sercowego nie dopływa wystarczająca ilość krwi, przez co pojawia się zbyt mało tlenu oraz substancji odżywczych. Tkanki serca, które mają zbyt mało tlenu, zaczynają obumierać. Mówimy wówczas do niedokrwienia serca. W momencie, kiedy przepływ krwi nie zostanie szybko przywrócony, zawał serca może spowodować trwałe uszkodzenie tego organu, a nawet śmierć.

Objawy zawału serca

Najbardziej charakterystycznymi objawami zawału są:

piekący, gniotąc ból w klatce piersiowej, który może promieniować do szyi, żuchwy, barków lub ramion, a nawet górnej części brzucha,

przyspieszone bicie serca,

uczucie duszności,

zadyszka,

niestrawność, nudności i wymioty,



zawroty głowy,

dezorientacja.



Co dla zdrowia serca możesz zrobić sam?

Choroby serca są dziedziczne. Ale nawet jeśli ktoś z twoich bliskich chorował na serce, możesz zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia – wskazują kardiolodzy. Zalecają unikanie trzech głównych czynników ryzyka:

palenia papierosów,

wysokiego ciśnienia krwi,

wysokiego poziomu cholesterolu.

Wybierz odpowiednią dietę



Odpowiednia dieta może zmniejszyć ryzyko chorób serca. Powinna być bogata w składniki odżywcze, białko i błonnik. Tłuszcze i węglowodany są również kluczowe dla zdrowego serca i zdrowego ciała, jednak powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, jakie rodzaje i ilości spożywasz.



Wybieraj zdrowe tłuszcze



Wybierz zdrowe tłuszcze, takie jak oliwa z oliwek lub olej rzepakowy. Zdrowe tłuszcze, to tłuszcze wielonienasycone, które znajdują się w orzechach, a tłuszcze omega–3 w rybach. Tłuszcze trans, które znajdują się głównie w przetworzonej i pakowanej żywności, nie są do zaakceptowania w zdrowej diecie.



Wybieraj zdrowe węglowodany

W przypadku węglowodanów wybierz pełnoziarniste pieczywo lub makarony, zamiast tych wykonanych z białej mąki.



Odpowiedni rodzaj białka



Nie zapomnij też o białku w swojej diecie. Możesz je uzyskać z ryb, chudego mięsa, jaj, orzechów, nasion i fasoli. Składniki odżywcze zawarte w tych produktach pomagają obniżyć poziom cholesterolu i ciśnienia krwi poprawiając zdrowie serca.



Ogranicz alkohol

Ogranicz ilość i częstotliwość spożywania alkoholu. Alkohol może zwiększyć ciśnienie krwi, prowadząc do niewydolności serca lub udaru mózgu.



Ćwiczenia fizyczne



Regularne ćwiczenia zmniejszają ryzyko zachorowania na choroby serca. Obniżają ciśnienie krwi, poziom cholesterolu, a także wagę. Ważne, żebyś dobrał ćwiczenia odpowiednie dla twojego wieku i kondycji. Możesz zacząć od spaceru w parku. Wskazane jest też pływanie, gimnastyka w wodzie, jazda na rowerze, taniec, zumba, joga lub dowolna inna aktywność aerobowa do wyboru. Staraj się być aktywny co najmniej przez 30 minut dziennie, 4 do 6 razy w tygodniu.

Pamiętaj, żeby zakończyć trening, ćwicząc ćwiczenia oddechowe i medytację. Wykonywanie głębokich, regulowanych oddechów poprawia funkcjonowanie mięśni serca.

