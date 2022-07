Pierwsza białkowa szczepionka przeciwko COVID-19 dla młodzieży dopuszczona do obrotu

Amerykańska szczepionka przeciwko COVID–19 Novavax Nuvaxovid to pierwsza białkowa szczepionka dla osób w wieku od 12 do 17 lat. Preparat uznawany jest za tradycyjną szczepionkę białkową na wzór szczepionek, którymi szczepimy się od dziesiątek lat. Został warunkowo dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej dla młodzieży. Zatwierdzenie jest konsekwencją pozytywnej rekomendacji, która została wydana przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków w ubiegłym miesiącu.

„Nasza szczepionka białkowa została opracowana przy użyciu innowacyjnego podejścia do tradycyjnej technologii i wykazała skuteczność i bezpieczeństwo zarówno u młodzieży, jak i dorosłych” – tłumaczy Stanley C. Erck, prezes i dyrektor naczelny firmy Novavax.

Skuteczność szczepionki

Badania kliniczne PREVENT-19 były prowadzone w czasie kiedy w zakażeniach koronawirusem dominował wariant Delta. Wykazały 80 proc. skuteczność i dobrą tolerancję szczepionki Nuvaxovid u młodzieży.

Zdarzenia niepożądane

Producenci preparatu wskazują, że liczba poważnych i ciężkich zdarzeń niepożądanych była niska i zrównoważona między grupą szczepionych i grupą placebo. Nie uznano ich za związane ze szczepionką.

Najczęstszymi obserwowanymi działaniami niepożądanymi były:

tkliwość/ból w miejscu iniekcji,

ból głowy,



bóle mięśniowe,

zmęczenie,

złe samopoczucie.

Czym Novavax Nuvaxovid rózni się od dostępnych na rynku szczepionek?

Dostępne na rynku szczepionki przeciw Covid–19 różnią się składnikiem aktywnym, czyli tym odpowiadającym za wytworzenie przeciwciał, ale mają ten sam cel: wywołać odpowiedź immunologiczną organizmu – tłumaczą eksperci. Ale tak naprawdę podstawowa zasada działania wszystkich szczepionek jest taka sama. Chodzi o wytworzenie przeciwciał, które będą chronić przed zachorowaniem na daną chorobę, w tym wypadku mają chronić przed wirusem SARS–CoV–2. Szczepionki różnią się natomiast sposobem dostarczenia antygenu w celu wywołania odpowiedzi immunologicznej.

