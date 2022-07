Bolą cię plecy? Przyczyną może być zapalenie stawów kręgosłupa

Choroby reumatyczne kręgosłupa są wynikiem procesu zapalnego obejmującego stawy krzyżowo–biodrowe oraz stawy kręgosłupa. Mają charakter postępujący i mogą doprowadzić do całkowitego zarośnięcia stawów oraz skostnienia więzadeł, co skutkuje sztywnością kręgosłupa.

Objawy SpA

Podstawowym objawem, na którym opiera się początkowa diagnostyka, jest tzw. zapalny ból krzyża. Jest to ból dolnego odcinka pleców, który nie ustępuje w spoczynku, nasilający się w nocy i nad ranem, z kolei ustępujący po ćwiczeniach fizycznych, czyli odwrotnie niż w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa.

U kobiet objawy choroby mogą być inne

Okazuje się, że u kobiet objawy choroby mogą być inne niż u mężczyzn. Dotyczą też kręgosłupa szyjnego lub piersiowego. Ponadto u kobiet spondyloartropatia przebiega częściej z zapaleniem stawów obwodowych i przyczepów ścięgnistych. Częściej towarzyszą jej, nieswoiste zapalenia jelit oraz łuszczyca, a także fibromialgia i depresja – wskazują specjaliści.

Choroba występuje też u dzieci

Średni wiek zachorowania w przypadku młodzieńczej spondyloartropatii wynosi ok. 12 lat, a opóźnienie diagnostyczne może być porównywalne do opóźnienia u pacjentów dorosłych i wynosi ok. 6 lat. Brak szybkiej diagnozy może wynikać z odmiennego początku choroby u dzieci, u których zapalenie przyczepów ścięgnistych lub stawów dominują, a typowy zapalny ból pleców pojawia się tylko u kilku procent pacjentów. Młodzieńcza spondyloartropatia częściej rozpoznawana jest u chłopców.

Diagnoza choroby trwa zbyt długo

Ból pleców, który zgłaszają pacjenci, nie jest często traktowany przez lekarzy jako stan zapalny. Dlatego zdiagnozowanie choroby trwa w wielu przypadkach zbyt długo. Skuteczny i powszechny screening szerokiej populacji pacjentów z bólem pleców zgłaszających się do lekarzy rodzinnych, ortopedów, medycyny pracy czy neurologów praktycznie nie istnieje – twierdzą specjaliści. Opracowane m.in. przez reumatologów formularze przesiewowe, pozwalające na identyfikacje chorych z zapalnym bólem krzyża, nie są stosowane w praktyce na poziomie ambulatorium.

Leczenie biologiczne

Dostęp do leczenia biologicznego nie jest powszechny w Polsce. Zgodnie z danymi za 2021 r. w Polsce leczonych biologicznie było ok. 400 chorych SpA.

