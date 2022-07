Skóra jak ciasto albo pergamin? To może być objaw którejś z dwóch groźnych chorób

Opuchlizna na nodze lub ręce i zmieniony wygląd skóry mogą być objawem groźnych chorób. Przy zakrzepicy skóra jest pergaminowa, a przy obrzęku limfatycznym bardziej, jak ciasto – wyjaśniają lekarze.

Obrzęk limfatyczny

Obrzęk limfatyczny pojawia się z reguły na jednej nodze lub ręce. Może powodować go nieprawidłowe działanie układu limfatycznego. Wtedy schorzenie określane jest jako pierwotne. Kiedy natomiast spowodowane jest zaburzeniami hormonalnymi lub uszkodzeniem naczyń limfatycznych na przykład podczas urazów, zabiegów chirurgicznych czy operacji np. mastektomii, czy operacji w obrębie miednicy mniejszej, mówimy o obrzęku wtórnym.

Jak leczyć obrzęki limfatyczne?

Lekarze wskazują, że leczenie obrzęków jest przede wszystkim objawowe i trwa długo. Udaje się je wyeliminować w przypadku gdy spowodowane są zaburzeniami hormonalnymi. Jeśli jednak uszkodzenia naczyń są duże lub nieprawidłowości są wrodzone, wtedy stosuje się leczenie objawowe: drenaż limfatyczny oraz kompresoterapię, która poprzez odpowiedni ucisk pobudza krążenie limfatyczne.

Ważna jest dieta

Dieta jest pomocna w leczeniu obrzęków limfatycznych. Wiadomo natomiasy, że niekorzystnie na układ limfatyczny działa nadmiar tłuszczów i nabiału. Ważne jest odpowiednie nawodnienie organizmu, wskazane jest picie ponad 1,5 litra wody dziennie. Osoby, które cierpią na obrzęki limfatyczne, powinny też dbać o utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Zakrzepica

Ostrzegawczym objawem zakrzepicy żył głębokich jest opuchlizna jednej kończyny, najczęściej dolnej, może jej towarzyszyć ból. Obrzęk pojawia się dlatego, że przepływ krwi zostaje zablokowany i wzrasta ciśnienie w układzie żylnym. Zazwyczaj dolegliwości pojawiają się nagle i obejmują całą kończynę. Niegroźne objawy to sygnał, że trzeba jak najszybciej udać się do lekarza. Zakrzepica poprzedza żylną chorobę zakrzepowo–zatorową. W przebiegu tego schorzenia dochodzi do oderwania się fragmentu skrzepu od ściany żyły. Zakrzep wraz z krwią może wtedy przedostać się do narządów wewnętrznych lub innych części ciała, co może zagrażać życiu.

Zakrzepica: leczenie

Wyróżnia się kilka metod leczenia zakrzepicy. Najczęściej stosowane metody leczenia zakrzepicy to:

leczenie przeciwkrzepliwe,

leczenie trombolityczne,

leczenie operacyjne.

