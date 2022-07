Lek na opryszczkę wycofany z obrotu. Sprawdź, czy masz go w domu

Z obrotu został wycofany Heviran (Aciclovirum), 400 mg, tabletki powlekane. To popularny lek przeciwwirusowy z acyklowirem stosowany w leczeniu nawrotowej opryszczki, który dostępny jest bez recepty – informuje GIF.

Jaka partia leku została wycofana?

Heviran (Aciclovirum),

400 mg, tabletki powlekane

numer serii: 10522

termin ważności: 05.2025

podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Z jakiego powodu wycofano lek?

Jak poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny, powodem wycofania leku z obrotu jest informacja wskazująca na wystąpienie wady jakościowej.

„Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja wskazująca na wystąpienie wady jakościowej, dotyczącej umieszczenia w części opakowań produktu leczniczego Heviran, 400 mg, tabletki powlekane. Informacja została przeanalizowana i potwierdzona przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Kielcach oraz przez podmiot odpowiedzialny” – napisano w komunikacie.

Co to jest opryszczka, jak się objawia?

Opryszczka to drobne krostki na skórze pojawiające się najczęściej w okolicy czerwieni wargowej. Wywoływana jest przez wirus HSV1 i HSV2 z grupy Herpes simplex virus. Zakażenie to jest dosyć powszechne, dochodzi do niego najczęściej w dzieciństwie (HSV1) lub podczas kontaktów seksualnych z zakażonym partnerem (HSV2). Każda osoba, zakażona tym wirusem, jest nosicielem choroby aż do końca życia. Niektórzy przechodzą chorobę zupełnie bezobjawowo, nie zdając sobie sprawy, że są zakażeni.

Inny produkt wycofany przez GIF w lipcu

Kilka dni wcześniej - 19 lipca — Inspektorat ogłosił decyzję związaną z wycofaniem z obrotu produktu leczniczego Vitaminum C Teva - roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml (Acidum ascorbicum, numer serii: X05459A, termin ważności: 03.2023, podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.).

