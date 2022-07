Nie lekceważ tego objawu! Może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku

Sezonowe alergie pojawiają się najczęściej wiosną i latem kiedy poziom alergenów jest wysoki. Alergiczne zapalenie spojówek bywa reakcją na pylenie traw, chwastów, brzozy, olchy i leszczyny. Objawy zapalenia spojówek pojawiają się szybko, już kilka sekund po ekspozycji na alergen. Do najczęstszych należą:

uporczywe swędzenie oczu,

zaczerwienienie oczu,

silne łzawienie,

obrzęk powiek,

nadwrażliwość na światło.

Alergicznemu zapaleniu spojówek mogą towarzyszyć inne objawy takie jak kichanie, wodnisty katar, zatkany nos lub drapanie w gardle.

Nie lekceważ alergicznego zapalenia spojówek!

Eksperci przestrzegają, żeby nie bagatelizować alergicznego zapalenia spojówek. W wyniku tego schorzenia może rozwinąć się choroba przewlekła, w wyniku której dochodzi do nasilenia stanu zapalnego i uszkodzenia tkanek powierzchni oka, a nawet trwałego uszkodzenia wzroku. Długotrwały obrzęk spojówek może też doprowadzić we włóknach kolagenowych skóry otaczającej oko.

Jak leczyć alergiczne zapalenie spojówek?

Chociaż nie zawsze jest to możliwe, to najlepszym sposobem jest zapobieganie wystąpieniu objawów alergicznych. Jeśli jednak do zapalenia spojówek dojdzie to należy zastosować krople do oczu, które w składzie zawierają nawilżający kwas hialuronowy i skutecznie zmniejszają stan zapalny, zaczerwienienie i łzawienie oczu. Ważne też, żeby ochronić oko przed szkodliwym wpływem alergenów.

Skonsultuj się z okulistą!

Alergiczne zapalenie spojówek przechodzi zwykle po kilku dniach leczenia kroplami. Jeśli jednak wystąpi, któryś z wymienionych objawów, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Są to:

nasilenie objawów bólowych,

pojawienie się plam lub pęcherzy wokół oczu,

pogorszenie widzenia.

Przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek

Przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek utrzymuje się przez cały rok. Wywołują je takie alergeny jak, jak sierść zwierząt, kurz, zarodniki pleśni, perfumy czy niektóre kosmetyki stosowane do makijażu oczu. Nasilenie objawów występuje rano. U pacjentów z alergicznym zapaleniem spojówek występują też zwykle inne choroby o podłożu alergicznym, takie jak: astma, alergie pokarmowe, katar sienny lub atopowe zapalenie skóry.

Czytaj też:

Choroby oczu – najczęstsze schorzenia i przyczyny ich powstawania