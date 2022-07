Co najbardziej rujnuje zdrowie po 60–tce?

Właściwa ilość snu jest niezbędna dla zdrowia w każdym wieku, ale gdy się starzejemy staje się kluczowa – wskazują lekarze. Z najnowszego badania opublikowanego w Nature Communications wynika, że osoby powyżej 60 roku życia, które śpią mniej niż sześć godzin na dobę, są o 30 proc. bardziej narażone na rozwój demencji w starszym wieku. Stwierdzono, że sen jest niezwykle ważny dla regeneracji mózgu. Osobom po 60 roku życia zaleca się od siedmiu do dziewięciu godzin snu w nocy.

Nie nadużywaj alkoholu!

Picie alkoholu w nadmiarze może zagrozić twojemu zdrowiu, niezależnie od tego, czy masz 21, czy 81 lat – wskazują lekarze. Przestrzegają, że u starszych osób alkohol może też wchodzić w reakcję z przyjmowanymi lekami. Żeby więc zachować zdrowie, nie powinno się pić więcej niż jeden drink lub inny napój alkoholowy dziennie, w przypadku kobiet i dwa, w przypadku mężczyzn.

Nie izoluj się od ludzi!

Eksperci uważają izolację społeczną za epidemię, szczególnie wśród osób powyżej 60 roku życia. Badania wykazują, że samotność może mieć negatywne skutki zdrowotne porównywalne do palenia papierosów. Może zwiększać ryzyko rozwoju choroby Alzheimera, chorób serca i nowotworów u osób starszych aż o 50 proc. Lekarze wskazują, że dzieje się tak dlatego, że socjalizacja utrzymuje aktywność mózgu i zmniejsza stres. Zrób więc wszystko, co w twojej mocy, żeby nie być sam: regularnie spotykaj się z przyjaciółmi i bliskimi, dołączaj do grup wsparcia lub zostań wolontariuszem – doradzają.

Sprawdź, co jeszcze może zrujnować twoje zdrowie

Zaniedbywanie wizyt u dentysty

Najnowsze badania wykazały, że u osób starszych zła higiena jamy ustnej może być skorelowana ze stanami takimi jak rak, choroby serca i demencja. Na przykład badania opublikowane niedawno w The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine wykazały, że im więcej zębów straciła dana osoba, tym większe ryzyko rozwoju demencji lub pogorszenia funkcji poznawczych.



Brak aktywności fizycznej



Eksperci zalecają, aby dorośli w każdym wieku poświęcali na ćwiczenia o umiarkowanej intensywności ok. 150 minut ćwiczeń tygodniowo. Regularne ćwiczenia są szczególnie ważne po 60 roku życia. Nie tylko zmniejszają ryzyko chorób serca, raka, otyłości, demencji i innych poważnych schorzeń, ale pozwalają też zachować zdrowy i młody wygląd.

