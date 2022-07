Sprawdź, czy w twoim organizmie działa „cichy zabójca”! Potem może być już za późno

To nieprawda, że organizm w żaden sposób nie informuje nas o zapchanych tętnicach. Najczęściej nie potrafimy ich właściwie odczytać – wskazują specjaliści.

Co może wskazywać na nadmiar cholesterolu?

Lekarze ostrzegają, że na nadmiar cholesterolu w organizmie może wskazywać drętwienie nóg i stóp, które jest spowodowane nieprawidłowym przepływem krwi. Powoduje je odkładający się w tętnicach cholesterol LDL, który sprawia, że blaszek miażdżycy z wiekiem pojawia się coraz więcej. Mogą doprowadzić one do zawału serca oraz udaru mózgu.

Wśród innych dolegliwości wskazujących na zbyt wysoki poziom cholesterolu wymienia się również:.

bóle w klatce piersiowej,

częste uczucie duszności,

mdłości,

przewlekłe zmęczenie,

za wysokie ciśnienie krwi,

uczucie chłodu pojawiające się w dolnych częściach ciała.

Jak prawidłowo odczytywać wyniki cholesterolu?

Na wyniki badania składa się kilka parametrów – wyjaśniają eksperci.

LDL: Uważa się, że jest to „zły” cholesterol, ponieważ prowadzi do odkładania się blaszki w tętnicach i zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Wynik poniżej 100 jest idealny, a wynik powyżej 160 jest uważany za wysoki.

HDL: jest uważany za „dobry” cholesterol, ponieważ przenosi cholesterol LDL z tętnic i z powrotem do wątroby, gdzie jest rozkładany i usuwany z organizmu. Dla mężczyzn idealny zakres wynosi od 40 do 100 HDL, dla kobiet: od 50 do 100.

Trójglicerydy: to rodzaj tłuszczu we krwi, który organizm pożytkuje na energię. Poziom trójglicerydów powyżej 150 jest uważany za wysoki, a powyżej 1000 za niebezpiecznie wysoki.

Hipercholesterolemia nie zawsze jest uzależniona od naszego stylu życia

Lekarze wskazują, że wystąpienie hipercholesterolemii nie zawsze jest uzależnione od naszego stylu życia. Wysoki cholesterol dotyczy nie tylko pacjentów, którzy niezdrowo się odżywiają, nie uprawiają sportu i nie stronią od używek, może wystąpić też u osób obciążonych genetycznie tą chorobą.

Co można zrobić, żeby uniknąć choroby?

Żeby uniknąć problemów zdrowotnych, ci, którzy hipercholesterolemią nie są obciążeni genetycznie, powinni zrezygnować z żywności bogatej w tłuszcze trans i tłuszcze nasycone. Warto też ograniczyć picie alkoholu i rzucić palenie i pamiętać o regularnej aktywności fizycznej i zdrowej diecie.

