Podniesiony poziom ołowiu we krwi u dzieci w Polsce. Objawy zatrucia u dziecka

Jeśli dziecko skarży się na bóle głowy, brzucha, nudności, często ma kolki to sygnał, żeby zgłosić się do lekarza i poprosić o skierowanie na badanie krwi. To mogą być wczesne objawy zatrucia ołowiem – ostrzegają specjaliści.

Późniejsze objawy zatrucia ołowiem

Do późniejszych objawów zatrucia zaliczane są:

Konsekwencje

Zatrucie ołowiem prowadzi do niewydolności nerek, wątroby i układu nerwowego. W dalszych konsekwencjach wymieniane są: bezpłodność, zaburzenia emocjonalne, układu sercowo-naczyniowego i odpornościowego.

Ile wynosi toksyczna dawka ołowiu?

Przyjmuje się, że dawka toksyczna ołowiu wynosi ok. 0,5 g, dawka śmiertelna 20–50 g.

Źródła zatrucia ołowiem

Ołów występuje w powietrzu, wodach powierzchniowych i wodach do picia, glebie, a także roślinach i żywności. Największe stężenie ołowiu w roślinach (warzywa, zboża, owoce) występuje w rejonach znacznie uprzemysłowionych (w Polsce będzie to zwłaszcza Śląsk). Do zatrucia ołowiem może dojść przez układ oddechowy, przewód pokarmowy lub skórę, np. poprzez kontakt z farbami ołowiowymi, zanieczyszczoną glebą, wodą pitną (nadal nie wszystkie rury wykonane ze stopów ołowiowych, które doprowadzają wodę do domów, zostały wyłączone z użytku). Ołów można znaleźć także w żywności przechowywanej w pojemnikach malowanych farbami zawierającymi ten metal, jak również w niektórych zabawkach. Ołów można znaleźć też w przyprawach, które miesza się z ołowiem w celu zwiększenia masy lub dodania koloru, często produkowanych w Azji Południowej, ale importowanych na cały świat.

Raport UNICEF

UNICEF przedstawił w najnowszym raporcie „Miejsca i przestrzenie: Wpływ środowiska na dobrostan dzieci” analizę dotyczącą m.in. poziom zatrucia ołowiem u dzieci w krajach bogatych. Polska znalazła się na 29 miejscu. Najlepsza sytuacja jest w: Finlandii, Islandii i w Szwecji, a także w Luksemburgu i w Wielkiej Brytanii. Najgorzej jest w Meksyku, Kostaryce, Rumunii, Belgii i na Malcie.

