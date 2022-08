Nie bagatelizuj ugryzienia kleszcza! Może dawać powikłania sercowe

Ryzyko ugryzienia przez kleszcza jest duże, pasożyty są aktywne już końca marca aż do początków listopada. Powikłania po ukąszeniu kleszcza występują najczęściej u osób, które nie zauważyły ugryzienia ani wczesnych objawów choroby. Borelioza może rozwijać się latami, powodując wiele powikłań.

Powikłania sercowe

Powikłania sercowe boreliozy występują w fazie przewlekłej choroby, a zatem po ok. roku od zakażenia i dotyczyć mogą wystąpienia:

Objawy:

Objawy boreliozy nie są charakterystyczne. Choroba może objawiać się zmęczeniem i złą tolerancją wysiłku. Na powikłania sercowe mogą wskazywać: ból w klatce piersiowej, nieregularne lub szybkie bicie serca czy duszności, ból zamostkowy o charakterze kłującym, obrzęki nóg i kostek. Przy kardiomiopatii rozstrzeniowej jest to przede wszystkim zwiększenie liczby oddechów, a także zawroty głowy.

Zakażenie boreliozą rośnie u dzieci

Lekarze wskazują, że zakażenie boreliozą coraz częściej występuje u dzieci. Powikłania sercowe u dzieci mogą występować tak samo jak u dorosłych, a częściej przy tym pojawiają się u nich inne objawy: zmiany skórne, bóle stawów oraz dolegliwości ze strony układu nerwowego. Mogą wystąpić też problemy żołądkowo–jelitowe, zespół nadpobudliwości ruchowej, czy też zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Jakie badania należy wykonać jeśli podejrzewa się powikłania sercowe?

Badania, które warto wykonać przy podejrzeniu powikłań sercowych boreliozy, to: EKG, a następnie przedłużony zapis EKG. Zanim jednak lekarz zdiagnozuje powikłania kardiologiczne na skutek boreliozy, niezbędne jest wykluczenie innych poważnych schorzeń, które mogą się dawać podobne objawy.

Powikłania sercowe nie należą do częstych

Na szczęście powikłania sercowe przy zakażeniu boreliozą nie należą do częstych. W Europie szacuje się, że występują one z częstotliwością od 0,3 do 4 proc. Dotyczą zwykle sytuacji, w których choroba nie była odpowiednio wcześnie leczona.