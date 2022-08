Jest nowy lek na Alzheimera. Bez skutków ubocznych

Zespół naukowców z Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) w Korei Południowej opracował nowy lek na chorobę Alzheimera. Co ważne, nie powoduje on skutków ubocznych w postaci stanów zapalnych. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Nature Medicine”.

Koreańscy naukowcy odnieśli się w badaniach do leku Aduhelm, którego działanie polega na uderzaniu w beta–amyloid (Aβ), czyli białko zalegające w mózgu i wywołujące zaburzenie jego pracy m.in. poprzez demencję. To była pierwsza opracowana terapia, która miała wpływać bezpośrednio na mechanizmy w mózgu, które powodują niszczenie neuronów. Preparat wpływa na spowolnienie postępowania choroby Alzheimera. Lek został dopuszczony do obrotu przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA). Niestety okazało się, że ma skutki uboczne. Nowy lek bez skutków ubocznych Badania wykazały, że około 40 proc. pacjentów leczonych Aduhelmem doświadczyło poważnych działań niepożądanych, w tym obrzęków i krwotoków mózgu, które są prawdopodobnie związane z odpowiedziami zapalnymi w mózgu. Stany zapalne mogą powodować śmierć komórek neuronalnych i eliminację synaps – stwierdzili naukowcy. Lek opracowany przez naukowców z Korei to preparat białkowy fuzyjny αAβ-Gas6, który skutecznie blokuje beta-amyloid Aβ za pomocą innego mechanizmu niż immunoterapia, która została wykorzystana przy działaniu Aduhelmemu. Wnioski z badań Badania prowadzone na myszach dowiodły, że αAβ-Gas6 nie tylko usunął białko zalegające w mózgu, ale nie spowodował skutków ubocznych występujących przy konwencjonalnym leczeniu przeciwciałami. „Wierzymy, że nasze podejście może być przełomem w leczeniu choroby Alzheimera. Opiera się na odkryciu, że białko fuzyjne Gas6 nie powoduje zapalnych skutków ubocznych i utraty synaps. To nowatorska terapia, która ma szansę znaleźć zastosowanie w leczeniu także innych zaburzeń neurologicznych i chorób autoimmunologicznych” – napisali współautorzy badania prof. Chan Hyuk Kim i prof. Won-Suk Chung, z Wydziału Nauk Biologicznych w KAIST w Korei Południowej. Choroba Alzheimera Choroba Alzheimera bywa także nazywana chorobą kory mózgowej. Dotyczy ona przede wszystkim osób po 65. roku życia, jednak sporadycznie może rozwinąć się także u osób młodszych. Schorzenie to związane jest ze stopniową degeneracją mózgu wskutek obumierania neuronów, co skutkuje wystąpieniem poważnych zaburzeń pamięci zachowania oraz zdolności logicznego myślenia. Na skutek zaburzeń neuroprzekaźnikowych oraz obumierania neuronów zmniejsza się objętość mózgu pacjentów. QUIZ:

