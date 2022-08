Mrowienie rąk w nocy, w ciąży, w przebiegu udaru i innych schorzeń. Diagnostyka i leczenie

Z powodu mrowienia rąk i nóg cierpią osoby w różnym wieku. Ta nieprzyjemna i utrudniająca życie dolegliwość często ma związek z naszym trybem życia, jest wynikiem stosowania niewłaściwej diety, a także może wskazywać na choroby kręgosłupa lub obwodowego układu nerwowego.

Czego objawem może być mrowienie i drętwienie ciała?

Częste drętwienie rąk i nóg może być objawem niedoboru magnezu, potasu i wapnia oraz objawem niedoboru witamin z grupy B. Jest także związane z siedzącym trybem życia, który powoduje schorzenia w obrębie kręgosłupa szyjnego i zaburzenia przepływu krwi przez naczynia krwionośne. Niepokojące jest częste drętwienie rąk, które pojawia się wielokrotnie w ciągu dnia i w nocy, utrudniając normalne funkcjonowanie. W tym przypadku zwykle pojawiają się również inne objawy np. osłabienie siły mięśniowej, bolesne skurcze mięśni, drżenie rąk i zaburzenia czucia. Jeżeli uporczywe mrowienie kończyn dotyczy rąk i nóg, stopniowo się nasilając i występując przez dłuższy czas, to może wskazywać na poważne schorzenia np. w obrębie rdzenia kręgowego oraz na uszkodzenia nerwów obwodowych.

Ważne! Drętwienie kończyn może wskazywać na stwardnienie rozsiane. To jeden z wczesnych objawów tej choroby, który często bywa bagatelizowany. Co więcej, drętwienie lewej ręki, które pojawia się nagle i stopniowo się nasila, może wskazywać na zawał serca. Nieprzyjemnego uczucia drętwienia doświadczają również osoby, które przechodzą niedokrwienny udar mózgu. Częste drętwienie rąk u osób z chorobami narządu ruchu oraz osób unieruchomionych może świadczyć o zaniku mięśni. Drętwienie kończyn bywa także objawem, który może wskazywać na guz mózgu. Ze względu na możliwość występowania drętwienia rąk i nóg w przebiegu poważnych chorób, dolegliwość ta zawsze wymaga zasięgnięcia porady lekarskiej.

Wyróżniamy wiele czynników, które mogą powodować drętwienie kończyn, dlatego pojawienie się tego objawu powinno skłonić do wizyty u lekarza oraz wykonania niezbędnych badań diagnostycznych. Jeżeli nie ujawnią one nieprawidłowości, to drętwienie rąk może być spowodowane zaburzeniami o podłożu psychicznym. Mrowienie kończyn często odczuwają osoby cierpiące na zaburzenia lękowe, u których jest to jeden z wielu objawów somatycznych. Objawy somatyczne to objawy, które pojawiają się pomimo prawidłowych wyników badań, a ich podłożem jest stan psychiczny. Do pojawienia się mrowienia kończyn może doprowadzić np. przewlekły lub silny stres, a także uraz psychiczny.

Drętwienie rąk – niedobór witamin i minerałów

Drętwienie kończyn bardzo często wskazuje na niedobory żywieniowe. Pojawia się, gdy w organizmie brakuje ważnych dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego witamin oraz składników mineralnych.

Na skutek niedoborów żywieniowych może pojawić się nasilające się drętwienie całych rąk oraz np. jedynie drętwienie dłoni. Charakterystyczne dla niedoborów żywieniowych są również inne objawy, które wskazują na niedobór magnezu, potasu i wapnia oraz niedobór witamin z grupy B m.in. kwasu foliowego, witaminy B12 i witaminy B6. To np.:

obniżenie nastroju,

skurcze łydek,

osłabienie,

nerwowość,

problemy z pamięcią i koncentracją,

drżenie mięśni,

kołatanie serca.

Znaczny niedobór ważnych witamin i składników mineralnych może doprowadzić do pojawienia się także innych objawów neurologicznych. Warto wiedzieć, że zwiększone zapotrzebowanie na witaminy z grupy B oraz magnez, potas i wapń występuje m.in. u osób prowadzących intensywny tryb życia, osób palących papierosy i nadużywających alkoholu, osób pijących dużo kawy i innych napojów z naturalną i syntetyczną kofeiną, osób stosujących leki i zioła moczopędne, a także kobiet ciężarnych i seniorów.

Drętwienie rąk a problemy z kręgosłupem

Drętwienie kończyn mogą także powodować problemy z kręgosłupem. Najczęściej drętwienie rąk jest spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi w obrębie kręgów szyjnych. Może także pojawić się na skutek przyjmowania niewygodnej pozycji – wówczas występuje uczucie drętwienia, które powodują zaburzenia przepływu krwi przez naczynia krwionośne. Na skutek chwilowych zaburzeń krążenia może pojawić się np. drętwienie palców u rąk i nóg. Częste drętwienie rąk bywa także skutkiem pracy w wymuszonej pozycji np. z uniesionymi do góry rękami.

Jeżeli drętwienie rąk powodują zmiany zwyrodnieniowe lub inne schorzenia w obrębie kręgosłupa szyjnego, to zwykle pojawiają się również m.in. ból i zawroty głowy, a także ból szyi, karku i ramion. Objawy te dokuczają m.in. osobom, które przez długi czas przebywają w pozycji siedzącej, a także śpią na niewłaściwie dobranym materacu oraz poduszce. W przypadku osób pracujących przy komputerze drętwienie rąk jest jednym ze schorzeń zawodowych. Bardzo często pracownicy biurowi cierpią na zespół cieśni nadgarstka, jednak schorzenie to może także rozwinąć się np. u miłośników gier komputerowych.

Inne choroby, które powodują drętwienie rąk, stając się częstą przyczyną tej uciążliwej dolegliwości, to m.in.:

choroby reumatyczne np. reumatoidalne zapalenie stawów,

choroby o podłożu neurologicznym,

zespół rowka nerwu łokciowego.

Drętwienie rąk w nocy

Drętwienie rąk w nocy może wskazywać na zaburzenia krążenia związane z różnymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, jednak zwykle świadczy o spaniu w pozycji, która powoduje zaburzenia dopływu krwi do kończyn lub kończyny. Drętwienie rąk w nocy odczuwają osoby, które śpią z ręką pod głową. Nieprzyjemne uczucie drętwienia może nasilać zbyt miękki lub za twardy materac, a także niewłaściwie dobrana poduszka.

Drętwienie rąk w przebiegu zawału serca i udaru mózgu

Udar mózgu i zawał serca stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. W ich przebiegu może pojawić się drętwienie rąk, dlatego warto poznać objawy alarmowe, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Na zawał serca wskazuje drętwienie lewej ręki, któremu towarzyszy ból, pieczenie lub ucisk w okolicy mostka. Podczas zawału chory odczuwa również niepokój, osłabienie i duszność. U osób z zawałem ból zamostkowy może promieniować w okolicę łopatek, ramienia i żuchwy, a także może wystąpić ból brzucha.

Udar niedokrwienny mózgu także objawia się drętwieniem ręki; może pojawić się także drętwienie nogi. Drętwienie w przebiegu udaru pojawia się po jednej stronie ciała. Inne objawy, które wskazują na udar mózgu to opadający kącik ust, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, osłabienie siły mięśniowej w porażonych kończynach, zaburzenia chodu.

Drętwienie rąk w ciąży

W ciąży drętwienie rąk bywa związane ze zmianami hormonalnymi, które powodują m.in. zatrzymanie wody w organizmie, co może skutkować rozwojem zespołu cieśni nadgarstka. Drętwienie rąk w drugim i trzecim trymestrze ciąży może być również spowodowane obciążeniem kręgosłupa, które związane jest z przybieraniem na wadze. Aby wykluczyć m.in. niedobory witamin i minerałów w organizmie ciężarnej oraz inne choroby, które mogą powodować drętwienie rąk w ciąży, konieczne jest skonsultowanie tego objawu z lekarzem.

Podsumowując, drętwienie rąk to nieprzyjemne uczucie, które może wskazywać na różne schorzenia. Z tego względu konieczne jest zasięgnięcie porady lekarza oraz wykonanie badań, które pozwolą wykryć przyczynę dolegliwości i rozpocząć leczenie. Nie zawsze drętwienie rąk jest objawem niegroźnych schorzeń, dlatego nie należy bagatelizować tej dolegliwości.

