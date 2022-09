Japończycy nie chorują na zawał serca. Jak ustrzec się choroby?

Naukowcy w badaniach nad zachorowalnością na choroby serca brali pod uwagę nawyki żywieniowe, poziom stresu, a także wykonywany zawód. Stwierdzili, że te trzy względne mają największy wpływ na rozwój chorób serca i ryzyko wystąpienia zawału.

Najczęstsze przyczyny zawału serca

Wśród najczęstszych przyczyn występowania zawału wymieniane są:

Dlaczego Japończycy nie chorują na zawał serca? Poznaj ich sekrety

Odpowiednia dieta

Dieta Japończyków nie obfituje w mięso i nabiał tak jak dieta Polaków. Kuchnia japońska oparta jest głównie na warzywach, ryżu i rybach– z tych składników powstaje m.in. sushi, czyli tradycyjne danie tej kuchni. Kluczowe dla zdrowia serca okazuje się jedzenie ryb bogatych kwasy omega-3 oraz witaminę D, która nie tylko chroni serce, ale podnosi również odporność. Zamiast mięsa i nabiału w Japonii je się tofu, warzywa strączkowe, ryby oraz owoce morza. Japończycy jedzą też dużo warzyw, grzybów i wodorostów. Generalnie dieta Japończyków jest niskokaloryczna, beztłuszczowa i nie zawiera cukru.

Małe porcje

W Japonii ważne jest nie tylko to, co się je, ale także jak się je. Japończycy spożywają posiłki wolno, przez co nigdy się nie przejadają. Nie nakładają sobie na talerz dużych porcji. Dają w ten sposób organizmowi czas, na wysłanie do mózgu informacji o zaspokojeniu apetytu.

Zielona herbata

W Japonii nie ma zwyczaju jedzenia deseru. Zamiast kawałka ciasta po obiedzie, pije się zieloną herbatę, która zawiera mnóstwo przeciwutleniaczy, w tym flawonoidów, które poprawiają funkcje śródbłonka, jednocześnie chroniąc serce.

Medytacje

Nie tylko dieta wpływa na to, że zarówno Japończycy, jak i Koreańczycy, mają najniższy odsetek osób otyłych, które są narażone na choroby serca. W tym wypadku bardzo ważna jest redukcja stresu. Mieszkańcy Japonii i Korei, by obniżyć poziom kortyzolu, stosują techniki medytacyjne.

Profilaktyka

Japończycy mają rozbudowany program profilaktyki zdrowotnej. Pracodawcy często zachęcają do wykonywania corocznych badań, co pozwala wykryć choroby na bardzo wczesnym etapie i wprowadzić jak najszybciej podjąć odpowiednie leczenie.

