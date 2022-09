Co to są „basenowe palce”? Jeśli chodzisz na basen, obejrzyj swoje palce

Co to są „basenowe palce”? Specjaliści wskazują, że przyczyną może być grzybica skóry. Chorobą można zarazić się na basenie, ale także podczas ćwiczeń na siłowni, w saunie oraz we wszystkich miejscach, w których jest wilgotno i ciepło. Leczenie grzybicy skóry to długotrwały proces, a sama dolegliwość może niestety powracać.