Masz ciemny prążek na paznokciu? To może być objaw groźnej choroby

Czerniak paznokcia to rzadka odmiana nowotworu złośliwego, na którą rocznie choruje około 2,5 tys. osób w Polsce. To podstępna choroba, której charakterystycznym objawem jest przebarwienie lub brązowy prążek pod powierzchnią paznokcia. Może pojawić się zarówno na stopie jak i na dłoni. Najczęściej zmiana występuje się na kciuku lub palcu wskazującym. Niezauważona rozwija się i prowadzi do powstania przerzutów w innych częściach ciała.

Objawy

Początkowo czerniak przybiera postać ciemnej smugi, która przechodzi prostopadle do naskórka pod płytką paznokcia. Może przybrać czarny, brązowy lub ciemnoniebieski kolor. U części chorych smuga nie ma pigmentu i staje się widoczna dopiero w późniejszym etapie choroby. Zwykle zaczyna się od nasady płytki i kierują się ku jego dołowi, rzadko występują w poziomie, ma kształt plamy lub trójkąta. Po pewnym czasie zmianom na paznokciu zaczynają towarzyszyć dolegliwości bólowe, zaczerwienienie, owrzodzenie.

Przyczyny wystąpienia choroby

Za główną przyczynę nowotworów skóry uważa się przewlekłą ekspozycję na słońce, promieniowania UVA i UVB, które przyczynia się do zmian onkogennych. Stwierdzono, że zmiany nowotworowe tego typu występują najczęściej:

u osób o ciemnym kolorze skóry,

w podeszłym wieku,

ze słabą odpornością,

po przewlekłych infekcjach,

po urazie mechanicznym.

Manicure hybrydowy – czy szkodzi?

W kontekście czerniaka paznokcia istnieją doniesienia o szkodliwości wykonywania manicure hybrydowego lub żelowego, ze względu na promieniowanie UV. Do tej pory nie potwierdzono jednak tych informacji.

Diagnoza czerniaka paznokcia

Jeśli w wyglądzie twojego paznokcia coś się zmieni i zacznie cię niepokoić, warto skonsultować się z dermatologiem. Specjalista dokładnie obejrzy paznokieć oraz wszelkie zmiany. Zazwyczaj stosuje się do tego celu dermatoskopię, umożliwiającą badanie zmian na skórze przy wielokrotnym zbliżeniu. Nie każda zmiana jest nowotworem – uspokajają specjaliści.

Leczenie czerniaka paznokcia

Leczenie czerniaka paznokcia wymaga usunięcia paznokcia wraz z marginesem określanym na podstawie zaawansowania zmian, usunięcia węzłów chłonnych oraz chemioterapii.

