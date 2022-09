Siedzisz godzinami przy komputerze? Sprawdź, co oznacza ból karku

Siedzenie przez długi czas w jednej pozycji skutkuje obciążeniem mięśni odpowiedzialnych za stabilizację kręgosłupa oraz mięśni karku. Objawia się dotkliwym bólem szyi, pulsującym aż do ramion, sztywnością karku i wzmożonym napięciem mięśniowym. Może to prowadzić do ograniczenia ruchomości kręgosłupa szyjnego – przestrzegają specjaliści.

Tech-neck

Tech-neck to, jak wyjaśniają fizjoterapeuci, technologiczna szyja. Dotyczy sytuacji kiedy głowa jest mocno wysunięta do przodu względem ciała, co skutkuje przeciążeniem mięśni odpowiedzialnych za stabilizację kręgosłupa. Zdarza się najczęściej w trakcie pracy przy komputerze lub podczas korzystania z telefonu komórkowego. Może mieć fatalne skutki dla kręgosłupa i prowadzić do choroby zwyrodnieniowej.

Ból karku może być oznaką wielu poważnych schorzeń

Ból karku wymaga szczegółowej analizy stanu zdrowia pacjenta, bo może być objawem wielu chorób. Mogą to być:

Choroba zwyrodnieniowa szyjnego odcinka kręgosłupa

Choroba zwyrodnieniowa szyjnego odcinka kręgosłupa objawia się sztywnością i problemem z poruszaniem szyją, a także z trudnością w odwróceniu głowy czy schylaniu się. Zwykle dolegliwości nasilają się rano, tuż po przebudzeniu.

Przewianie

Do bólu w okolicach karku i szyi może wyniku tzw. przewiania. Dzieje się tak wyniku działania klimatyzacji czy gwałtownej zmiany temperatury w pomieszczeniu.

Schorzenia laryngologiczne

Dolegliwości bólowe w okolicy karku i szyi mogą też towarzyszyć np. zapaleniu ucha i zapaleniu stawu skroniowo-żuchwowego. Schorzenia wymagają konsultacji z laryngologiem.

Infekcje wirusowe

Jednym z objawów infekcji wirusowych są bóle w okolicy karku. Oprócz bóli mięśni, pacjenci skarżą się również na bóle kostno-stawowe, właśnie w okolicy szyi.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to poważna choroba, której towarzyszą również inne objawy, oprócz bólu karku. Są to m.in.: gorączka i sztywność karku.

Nowotwory

Jednym z pierwszych objawów raka głowy, ucha czy szyi jest ból szyi, któremu towarzyszy powiększenie szyjnych węzłów chłonnych. W przypadku chorób nowotworowych może dojść też do przerzutu raka do kręgów szyjnych. Objawami towarzyszącymi chorobom nowotworowym są: utrata masy ciała i nocne poty.

