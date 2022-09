Szansa dla osób z zespołem Downa. Naukowcy donoszą o nowych terapiach

Zespół Downa objawia się m.in. spadkiem zdolności poznawczych. Z wiekiem nawet u ponad 70 proc. osób występują symptomy podobne do tych, z którymi zmagają się chorzy na Alzheimera. Naukowcy z laboratorium Lille Neuroscience & Cognition oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Lozannie sprawdzili, jak regularne podawanie hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH) wpływa na funkcjonowanie mózgu osób z zespołem Downa. Po przeprowadzeniu serii eksperymentów na myszach zauważono, że regularne podawanie dawki hormonu uwalniającego gonadotropiny wzmacnia zarówno zmysł węchu gryzoni, jak i ich sprawność poznawczą.

Badania pilotażowej grupy mężczyzn

Naukowcy przeprowadzili też badania pilotażowe w grupie mężczyzn. Siedmiu mężczyzn z zespołem Downa, w wieku od 20 do 50 lat, otrzymywało jedną podskórną dawkęgonadotropiny co dwie godziny przez 6 miesięcy za pomocą pompy umieszczonej na ramieniu. Testy poznawcze i węchowe oraz rezonans magnetyczny wykonano przed i po leczeniu. U sześciu na siedmiu pacjentów zaobserwowano poprawę funkcji poznawczych, w tym uwagi i zdolności do rozumienia instrukcji, w porównaniu z grupą kontrolną, która nie otrzymywała hormonu.

„U ludzi z zespołem Downa funkcje poznawcze ulegają pogorszeniu, szczególnie po 30. roku życia. Byłoby wspaniale móc to opóźnić. Terapia jednak musi być dobrze tolerowana, nie powodować skutków ubocznych”– tłumaczy The Guardian profesor Nelly Pitteloud, współautorka badania z Uniwersytetu w Lozannie.

Naukowcy zapowiadają, że będą prowadzić badania skuteczności terapii hormonalnej również u pacjentów zmagających się ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera.

Czym jest zespół Downa?

Zespół Downa, znany również jako trisomia 21, wywołany jest nieprawidłową liczbą chromosomów. Jest to zespół wad wrodzonych charakteryzujący się m.in. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub średnim oraz cechami dysmorfii, czyli zmian w wyglądzie. Jest najczęstszą obecnie genetyczną przyczyną niepełnosprawności intelektualnej. Dotyka jedno na 800 dzieci.

