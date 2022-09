Hormonoterapia skuteczna w leczeniu nowotworu. Dotyczy częstego schorzenia mężczyzn

Specjaliści wskazują, że w Polsce warunki refundacyjne dotyczące hormonoterapii, wykorzystywanej w leczeniu raka prostaty nie nadążają za rekomendacjami światowymi i nie wszyscy pacjenci mogą z nich skorzystać.

Jeśli nowotwór ulega masywnemu rozsiewowi, leczenie zastrzykami hormonalnymi powinno się zintensyfikować. W Polsce u chorych stosowana jest chemioterapia docetakselem, która, chociaż sprawdza dobrze, ale to nie u wszystkich chorych może czy powinna być na tym etapie zastosowana. Dlatego dostęp do nowoczesnej hormonoterapii: octanem abirateronu, enzalutamidem, czy apalutamidem jest tak ważny. A w Polsce go niestety brakuje – wyjaśnia onkolog kliniczny dr Jakub Żołnierek w wywiadzie dla Rynku Zdrowia.

Leki stosowane w Polsce

Od marca tego roku funkcjonuje w Polsce program lekowy dający możliwość stosowania w opcji refundacji nowoczesnych leków hormonalnych takich jak: apalutamid, enzalutamid i darolutamid. Te leki są stosowane w terapii pacjentów z rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację, bez przerzutów.

Wczesne stadium rozwoju nowotworu

Jak tłumaczą specjaliści, we wczesnym etapie rozwoju nowotworu, który określany jest jako wrażliwy na kastrację, powinno się również stosować nowoczesne leki hormonalne. Dla tej grupy chorych, w Polsce nie są niestety dostępne.

Czy rak prostaty ma szansę stać się chorobą przewlekłą?

Zdaniem onkologów, dostęp do nowoczesnych leków realnie umożliwia sprowadzenie choroby do stanu przewlekłego. Wskazują, że diagnostyka molekularna w kierunku występowania mutacji określonych genów, m.in.: BRCA1/2, powinna być przeprowadzana na etapie wrażliwości na kastrację, ponieważ mutacje te mogą warunkować bardziej agresywny przebieg choroby już we wczesnej fazie rozwoju nowotworu.

Rak prostaty

Rak gruczołu krokowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn. Diagnozowany z częstością porównywalną do raka płuca, ale liczba zachorowań wciąż rośnie. Za główne czynniki ryzyka zachorowania na raka prostaty uważa się:

wiek,

występowanie nowotworu w rodzinie,

styl życia,

otyłość.

Rozsiany rak prostaty daje przerzuty do układu kostnego: kręgosłupa, żeber, kości długich. Rzadziej dochodzi do zajęcia tkanek miękkich, takich jak węzły chłonne, a jeszcze rzadziej do wątroby, czy płuc.