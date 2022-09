Czujesz się głodny niedługo po zjedzeniu posiłku? Przyczyną może być to schorzenie

Zbyt niski poziom cukru we krwi występuje u osób, które nie chorują na cukrzycę. Objawy pojawiają się zwykle od 3 do 5 godzin po jedzeniu. Hipoglikemię rozpoznaje się, kiedy stężenie glukozy we krwi, wynosi poniżej 70 mg/dl (3,9 mmol/l).

Przyczyny hipoglikemii reaktywnej

Przyczyna występowania tej choroby nie jest do końca poznana i lekarzom trudno ustalić przyczyny obniżenia poziomu cukru we krwi po posiłku. Hipoglikemia poposiłkowa pojawiać się u osób zmagających się ze stanem przedcukrzycowym lub przy oporności na insulinę. Przyczyną może być też zbyt szybkie opróżnianie żołądka. Wówczas dochodzi do nadmiernego wchłaniania glukozy w przewodzie pokarmowym, w konsekwencji wzrasta poziom cukru we krwi, co pobudza komórki trzustki do produkcji insuliny.

Od czego jeszcze może zależeć spadek glikemii

Za spadek glikemii mogą też odpowiadać zaburzenia gospodarki węglowodanowej: źle zbilansowana dieta bogata w produkty bogate w cukry proste oraz nieregularne spożywanie posiłków. Po posiłku bogatym w węglowodany proste następuje zbyt duży wyrzut insuliny, co powoduje zwiększoną wrażliwość tkanek na insulinę lub nieprawidłowe działanie hormonów przeciwstawnych, w tym glukagonu. Wskazuje się również, że wpływ na rozwój choroby ma niehigieniczny tryb życia, stres, nadmierna emocjonalność, stany lękowe oraz brak aktywności fizycznej.

Objawy niedocukrzenia

Objawy niedocukrzenia są spowodowane pobudzeniem układu współczulnego. Do najczęstszych należy:

niepokój,

drżenie rąk,

wzmożona potliwość,

nerwowość,

kołatanie serca,

wzrost ciśnienia tętniczego.

Najczęstsze symptomy związane z niedoborem glukozy w ośrodkowym układzie nerwowym to:

zaburzenia orientacji,

zaburzenia mowy,

zaburzenia pamięci,

brak koncentracji,

splątanie,

upośledzenie ostrości widzenia,

utrata przytomności.

W leczeniu pomaga dieta

Leczenie hipoglikemii reaktywnej polega na przestrzeganiu zasad diety o niskim indeksie glikemicznym (IG), która korzystnie wpływa na stężenie glukozy i insuliny. Posiłki powinny być odpowiednio zbilansowane i regularne. Zalecany jest też umiarkowany wysiłek fizyczny. U niektórych pacjentów stosuje się również leki przeciwcukrzycowe.

