Będzie można leczyć białaczkę bez chemioterapii? Są badania

Dwie cząsteczki, które zidentyfikowali naukowcy, mogą pomóc w leczeniu białaczki, a także innych nowotworów w sposób znacznie mniej szkodliwy dla zdrowych komórek niż istniejąca chemioterapia. Mechanizm leczenia jest bardziej selektywny dla komórek nowotworowych – wskazują uczeni.

Działanie cząsteczek

Z ostrą białaczką szpikową jest związana nieprawidłowa aktywność enzymu zwanego DNMT3A odpowiadającego za tworzenie nieprawidłowych komórek krwi. Obecnie, wiele leków chemioterapeutycznych działa poprzez wyłączenie enzymu DNMT3A – ale niestety zakłócają one również aktywność enzymu DNMT1, który odgrywa istotną rolę w zdrowych komórkach. To właśnie powoduje wiele toksycznych skutków ubocznych doświadczanych przez pacjentów poddawanych chemioterapii.

Pirazolon i pirydazyna

W nowym badaniu naukowcy zbadali sposoby na dotarcie wyłącznie do enzymu DNMT3A. Wykorzystując informację, że enzym tworzy kompleksy z białkami partnerskimi, gdy zaczyna działać, zespół szukał wśród istniejących leków, takich, które zakłócają ten proces. Udało się wyselekcjonować dwa związki: pirazolon i pirydazynę, które celują w nieaktywne miejsce na DNMT3A. Zapobiega to tworzeniu się kompleksów i ostatecznie zatrzymuje kaskadowe efekty, które mogą prowadzić do białaczki. Co ważne, mechanizm nie wpływa na DNMT1, oszczędza więc zdrowe komórki.

Leki są już stosowane w innych chorobach

Chociaż potrzebne są dalsze badania, to naukowcy wskazują, że nie będzie to trudny i kosztowny proces, ponieważ leki opracowane na bazie odkrytych przez nich cząsteczek są już stosowane w innych chorobach. Konieczne jest jednak zatwierdzenie ich do stosowania przeciwko białaczce.

Ostra białaczka szpikowa

Ostra białaczka szpikowa to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. Charakteryzuje się agresywnym przebiegiem, a nieleczona zagraża życiu. Czasem w ciągu zaledwie kilku tygodni może dojść do śmierci pacjenta. Rocznie ok. 350 tysięcy osób na świecie dowiaduje się, że choruje na białaczkę. Choć powszechnie białaczki kojarzą się z wiekiem dziecięcym, to ostra białaczka szpikowa jest nowotworem krwi często występującym u osób dorosłych.

